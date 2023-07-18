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«Симптомы схожи»: аэропорт Уфы сделал важное заявление

18 июля 2023, 07:59
Фото: Midjourney
Усиление мер безопасности связано с информацией Минздрава Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания схожего по симптоматике с лихорадкой денге, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В международном аэропорту Уфы был усилен санитарно-карантинный контроль. Как пояснили в пресс-службе ведомства, усиление мер безопасности связано с информацией Министерства здравоохранения и народонаселения Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания. Отмечается, что симптомы данного заболевания во многом схожи с лихорадкой денге.

Данный вид лихорадки распространен в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. По информации Википедии, для заболевания характерны лихорадка, интоксикация, миалгия, артралгия, сыпь и увеличение лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром.

Во время отдуха в экзотических странах жителям республики настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

  • Отдавать предпочтение одежде, максимально закрывающей тело;
  • Использовать репелленты во избежание укусов насекомых;
  • Установить сетку на окна и двери.

Подчеркивается, что при обращении за медицинской помощью необходимо проинформировать врача о том, какие страны вы посетили в течение последних шести месяцев.

#Азамат Нухов
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