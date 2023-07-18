«Симптомы схожи»: аэропорт Уфы сделал важное заявление

В международном аэропорту Уфы был усилен санитарно-карантинный контроль. Как пояснили в пресс-службе ведомства, усиление мер безопасности связано с информацией Министерства здравоохранения и народонаселения Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания. Отмечается, что симптомы данного заболевания во многом схожи с лихорадкой денге.