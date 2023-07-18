«Симптомы схожи»: аэропорт Уфы сделал важное заявление

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:42
В международном аэропорту Уфы был усилен санитарно-карантинный контроль. Как пояснили в пресс-службе ведомства, усиление мер безопасности связано с информацией Министерства здравоохранения и народонаселения Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания. Отмечается, что симптомы данного заболевания во многом схожи с лихорадкой денге.
Данный вид лихорадки распространен в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, а также в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. По информации Википедии, для заболевания характерны лихорадка, интоксикация, миалгия, артралгия, сыпь и увеличение лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром.
Во время отдуха в экзотических странах жителям республики настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
Подчеркивается, что при обращении за медицинской помощью необходимо проинформировать врача о том, какие страны вы посетили в течение последних шести месяцев.