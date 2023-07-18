Участниками конкурса «Билет в Арктику» станут более 300 тысяч студентов

На карте размещены 33 предмета, которые связаны с Русским Севером. За обнаружение каждого из них пользователь получит игровые бонусы, которые можно будет потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Помимо этого, участникам потребуется пройти онлайн-тестирование. По итогам этого тестирования самые успешные конкурсанты получат возможность представить свои арктические проекты. 30 участников отправят работы на суд экспертного жюри, которое и назовет 10 наиболее перспективных проектов.