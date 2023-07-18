Участниками конкурса «Билет в Арктику» станут более 300 тысяч студентов

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
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Updated Сегодня, 20:02
Участникам экспедиции предоставят возможность посещений на производственные объекты Кольского полуострова и проведения необходимых опытов для исследовательских проектов, возможность знакомства с учеными и специалистами, ведущими работу в Арктическом регионе. Об этом сообщает gorod55.
Исследование Арктики относится к категории приоритетов, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития страны. Проект нацелен на привлечение начинающих исследователей к изучению Арктики. Реализацию инициативы называют одним из направлений заявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, цель которого расширение влияния науки на жизнь российского общества, напомнил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Участникам конкурса предстоит виртуальное исследование интерактивной карты Арктики в специально разработанном мини-приложении соцсети «ВКонтакте». Это приложение носит название «Билет в Арктику»: оно даст конкурсантам возможность испытать свои знания путем выполнения мультиформатных заданий.
На карте размещены 33 предмета, которые связаны с Русским Севером. За обнаружение каждого из них пользователь получит игровые бонусы, которые можно будет потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Помимо этого, участникам потребуется пройти онлайн-тестирование. По итогам этого тестирования самые успешные конкурсанты получат возможность представить свои арктические проекты. 30 участников отправят работы на суд экспертного жюри, которое и назовет 10 наиболее перспективных проектов.
Функции стратегических партнеров конкурса «Билет в Арктику» выполняют «Росатом», «Норникель» и «ФосАгро» — это компании, которые вовлечены в активное продвижение арктического направления в науке.
В качестве экспертов проекта приглашены представители РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
Те, кто желает выиграть поездку в Арктику, могут испытать удачу в приложении vk.cc/arctica. Регистрация участников проводится до 21 августа 2023 года.
К участию в конкурсе допускаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся студентами колледжей, студентами и аспирантами вузов и других учебных заведений, сотрудниками научных институтов и организаций.