Участникам СВО из Башкирии хотят бесплатно выделять участок под строительство

Отмечается, что претендовать на это право смогут только военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за проявленные в ходе спецоперации заслуги. Распространяется мера поддержки также на военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии.