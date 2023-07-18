Участникам СВО из Башкирии хотят бесплатно выделять участок под строительство

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
В Башкирии участникам СВО хотят бесплатно выделять участок земли под индивидуальное жилищное строительство.
Отмечается, что претендовать на это право смогут только военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за проявленные в ходе спецоперации заслуги. Распространяется мера поддержки также на военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии.
В случае гибели военнослужащего в результате ранения или болезни, полученной в ходе специальной военной операции, право на получение земли переходит его супруге, детям или родителям.
На данный момент разработанный Минземимушеством РБ документ проходит антикоррупционную экспертизу.