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Published Сегодня, 03:19

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Участникам СВО из Башкирии хотят бесплатно выделять участок под строительство

18 июля 2023, 03:19
Фото: 1MI
Правки в действующее законодательство разработало Минземимущество РБ.

В Башкирии участникам СВО хотят бесплатно выделять участок земли под индивидуальное жилищное строительство.

Отмечается, что претендовать на это право смогут только военнослужащие, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за проявленные в ходе спецоперации заслуги. Распространяется мера поддержки также на военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии.

В случае гибели военнослужащего в результате ранения или болезни, полученной в ходе специальной военной операции, право на получение земли переходит его супруге, детям или родителям.

На данный момент разработанный Минземимушеством РБ документ проходит антикоррупционную экспертизу.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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