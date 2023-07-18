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Тройка «лидеров»: В Уфе назвали три самых коррумпированных министерства в стране

18 июля 2023, 15:13
Фото: Midjourney

На антикоррупционном форуме в Уфе назвали самые коррумпированные министерства страны

Тройку ведомств озвучил глава антикоррупционного комитета Оренбуржья Михаил Рейф, видео публикует UTV 18 июля.

На Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе назвали самые коррумпированные министерства в стране, большая часть из которых социальные. Среди них были названы Министерство строительства и архитектуры, Министерство здравоохранения и Министерство образования. Примечательно, что ведущий панельной дискуссии уточнил именно «общую температуру по больнице», то есть речь шла о ситуации по стране в целом.

Видео: телеканал UTV

Озвучил тройку наиболее «коррупциоемких» ведомств председатель Комитета по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области Михаил Рейф, его слова рядом сидящие спикеры поддерживали молчаливыми кивками, а аудитория поддержала услышанное аплодисментами.

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