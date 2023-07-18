Тройка «лидеров»: В Уфе назвали три самых коррумпированных министерства в стране

На Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе назвали самые коррумпированные министерства в стране, большая часть из которых социальные. Среди них были названы Министерство строительства и архитектуры, Министерство здравоохранения и Министерство образования. Примечательно, что ведущий панельной дискуссии уточнил именно «общую температуру по больнице», то есть речь шла о ситуации по стране в целом.