Тройка «лидеров»: В Уфе назвали три самых коррумпированных министерства в стране

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
На Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе назвали самые коррумпированные министерства в стране, большая часть из которых социальные. Среди них были названы Министерство строительства и архитектуры, Министерство здравоохранения и Министерство образования. Примечательно, что ведущий панельной дискуссии уточнил именно «общую температуру по больнице», то есть речь шла о ситуации по стране в целом.
Озвучил тройку наиболее «коррупциоемких» ведомств председатель Комитета по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области Михаил Рейф, его слова рядом сидящие спикеры поддерживали молчаливыми кивками, а аудитория поддержала услышанное аплодисментами.