Стало известно, из-за чего на въезде в Уфу образовалась огромная пробка

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Сегодня около 12 часов дня на въезд в Уфу образовалась крупная пробка. Как сообщал очевидцы, дорога «стоит» от поселка Зубово до СТЦ «Мега», об этом же сообщал и сервис 2gis.
При этом отмечалось, что километровая пробка образовалась из-за ДТП рядом с торговым центром «Мега». Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Уфе, где нам сообщили, что на данном участке дороги столкнулись три попутных автомобиля. Сотрудники ГИБДД оформили транспортное происшествие, а автомобили были убраны с проезжей части. Пострадавших нет.