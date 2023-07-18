Стало известно, из-за чего на въезде в Уфу образовалась огромная пробка

При этом отмечалось, что километровая пробка образовалась из-за ДТП рядом с торговым центром «Мега». Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Уфе, где нам сообщили, что на данном участке дороги столкнулись три попутных автомобиля. Сотрудники ГИБДД оформили транспортное происшествие, а автомобили были убраны с проезжей части. Пострадавших нет.