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Стало известно, из-за чего на въезде в Уфу образовалась огромная пробка

18 июля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Образовалась крупная пробка от поселка Зубово до СТЦ «Мега» в нетипичное для Уфы время. Узнали причину у ГИБДД по г. Уфе.

Сегодня около 12 часов дня на въезд в Уфу образовалась крупная пробка. Как сообщал очевидцы, дорога «стоит» от поселка Зубово до СТЦ «Мега», об этом же сообщал и сервис 2gis.

При этом отмечалось, что километровая пробка образовалась из-за ДТП рядом с торговым центром «Мега». Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Уфе, где нам сообщили, что на данном участке дороги столкнулись три попутных автомобиля. Сотрудники ГИБДД оформили транспортное происшествие, а автомобили были убраны с проезжей части. Пострадавших нет.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Дороги#ДТП#Пробки
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