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Со дна в музей: На дне реки Белой в Уфе спасатели нашли древний артефакт

18 июля 2023, 10:18
Фото: 1MI

В Уфе на дне реки Белой спасатели обнаружили мельничный жернов эпохи Средневековья

О неожиданной находке спасателей во время погружений рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы 18 июля.

Уфимские спасатели-водолазы сделали важную историческую находку во время погружения в реку Белую. На дне реки обнаружили мельничный жернов, «прибор» с помощью которого зерна пшеницы перемалывали в муку. Тяжелый каменный «аппарат» достали со дна водоема и в ближайшее время передадут в Национальный музей. Предполагается, что находка сохранилась с эпохи Средневековья.

мельничный жерновмельничный жернов
мельничный жернов
Фото: УГЗ Уфы

Напомним, недалеко от Набережной в Уфе расположено Городище Уфа II, где в V–VI веках нашей эры жили кочевые народы, раскопки на месте то шли, то прекращались. Так что в многие обнаруженные в Уфе археологические находки датированы куда более древними эпохами чем Средневековье.

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