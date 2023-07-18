Со дна в музей: На дне реки Белой в Уфе спасатели нашли древний артефакт

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Уфимские спасатели-водолазы сделали важную историческую находку во время погружения в реку Белую. На дне реки обнаружили мельничный жернов, «прибор» с помощью которого зерна пшеницы перемалывали в муку. Тяжелый каменный «аппарат» достали со дна водоема и в ближайшее время передадут в Национальный музей. Предполагается, что находка сохранилась с эпохи Средневековья.
Напомним, недалеко от Набережной в Уфе расположено Городище Уфа II, где в V–VI веках нашей эры жили кочевые народы, раскопки на месте то шли, то прекращались. Так что в многие обнаруженные в Уфе археологические находки датированы куда более древними эпохами чем Средневековье.