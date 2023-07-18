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Самый популярный пляж Уфы бурно зарастает водорослями

18 июля 2023, 16:33
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Власти Уфы раскрыли как борются с водорослями, заполоняющими озеро Кашкадан

Ближайшие несколько дней озеро будут очищать от биомассы, сообщили в мэрии Уфы 18 июля.

В Уфе как и прошлым летом озеро Кашкадан начало зарастать водорослями. Биота в неглубоком озере и так размножается активнее, чем в глубоких водоемах, к тому же ранее и жаркое лето способствовало усугублению ситуации.

Задача властей сегодня не допустить эвтрофикации водоема, для этого специалисты механическим способом будут очищать озера в течении нескольких дней. Очищать будут как дно водоема, так и его прибрежную территорию.

Напомним, озеро в парке Кашкадан признано самым популярным и востребованным пляжем у жителей и гостей Уфы.

Озеро в парке Кашкадан в Уфе покрылось зеленой тиной после четырех лет реконструкции
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Жара#Пляжи Уфы#Новости Уфы
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