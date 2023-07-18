Самый популярный пляж Уфы бурно зарастает водорослями

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В Уфе как и прошлым летом озеро Кашкадан начало зарастать водорослями. Биота в неглубоком озере и так размножается активнее, чем в глубоких водоемах, к тому же ранее и жаркое лето способствовало усугублению ситуации.
Задача властей сегодня не допустить эвтрофикации водоема, для этого специалисты механическим способом будут очищать озера в течении нескольких дней. Очищать будут как дно водоема, так и его прибрежную территорию.
Напомним, озеро в парке Кашкадан признано самым популярным и востребованным пляжем у жителей и гостей Уфы.