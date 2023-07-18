РЭО заявил об увеличении жалоб на вывоз ТКО в Татарстане в 1,5 раза

«Мы, в РЭО, регулярно анализируем работу региональных операторов, чтобы гарантировать надежное предоставление услуг по обращению с ТКО населению. В частности, мы используем информационную систему „РЭО Радар“ для сбора отзывов от граждан о нарушениях в области обращения с ТКО. В ходе этого процесса мы обнаружили резкий рост жалоб в Татарстане. В 2022 году в систему „РЭО Радар“ поступило 162 обращения, в то время как только за первую половину 2023 года их количество достигло 271. Сейчас мы работаем с региональным оператором, чтобы определить причины этого увеличения и разработать меры по устранению проблем», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.