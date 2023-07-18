РЭО заявил об увеличении жалоб на вывоз ТКО в Татарстане в 1,5 раза

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В первом полугодии 2023 года через систему обратной связи «РЭО Радар» было получено 271 обращение, что в полтора раза превышает общее количество жалоб за 2022 год, которое составляло 162.
«Мы, в РЭО, регулярно анализируем работу региональных операторов, чтобы гарантировать надежное предоставление услуг по обращению с ТКО населению. В частности, мы используем информационную систему „РЭО Радар“ для сбора отзывов от граждан о нарушениях в области обращения с ТКО. В ходе этого процесса мы обнаружили резкий рост жалоб в Татарстане. В 2022 году в систему „РЭО Радар“ поступило 162 обращения, в то время как только за первую половину 2023 года их количество достигло 271. Сейчас мы работаем с региональным оператором, чтобы определить причины этого увеличения и разработать меры по устранению проблем», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Из общего числа обращений за 2023 год 196 относились к категории «нарушение сбора мусора, несоблюдение графика вывоза». Жители также жаловались на неудовлетворительное состояние мест накопления отходов.
Наибольшее количество жалоб приходится на отдельные районы республики, в основном, на Советский и Приволжский районы Казани. Среди наиболее часто встречающихся жалоб — отсутствие контейнерных площадок, оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В результате на уже существующих местах накопления отходов появляются неконтролируемые свалки.
«Мы в РЭО тщательно контролируем рассмотрение жалоб в системе „РЭО Радар“ региональными операторами. Однако для решения проблем, связанных с созданием нормативно оформленных мест накопления, требуется активное вмешательство исполнительных органов власти республики», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.