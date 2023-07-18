РЭО: Объекты утилизации электролома оснастят системой весового контроля

Глава РЭО отметил, что компании, которые предоставляют услуги по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО), зачастую проявляют недобросовестность, ограничиваясь извлечением только максимально ликвидных фракций. При этом глубина переработки не принимается во внимание и остается на низком уровне. Принятые требования направлены на то, чтобы предприятия стремились перерабатывать во вторичное сырье не менее 85 процентов поступающих к ним отходов. То есть масса сырья, которое образуется в результате переработки, должна составлять не менее 85 процентов от массы исходного сырья. Чтобы этот процесс можно было контролировать, предприятия должны установить систему весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции.