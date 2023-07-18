РЭО: Объекты утилизации электролома оснастят системой весового контроля

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев подчеркнул, что принятие данного документа согласуется с задачами по формированию в стране экономики замкнутого цикла, передает gorod55.ru.
Глава РЭО отметил, что компании, которые предоставляют услуги по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО), зачастую проявляют недобросовестность, ограничиваясь извлечением только максимально ликвидных фракций. При этом глубина переработки не принимается во внимание и остается на низком уровне. Принятые требования направлены на то, чтобы предприятия стремились перерабатывать во вторичное сырье не менее 85 процентов поступающих к ним отходов. То есть масса сырья, которое образуется в результате переработки, должна составлять не менее 85 процентов от массы исходного сырья. Чтобы этот процесс можно было контролировать, предприятия должны установить систему весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции.
Наряду с правилом об оснащении объектов по утилизации ОЭЭО системой весового контроля приказ содержит норму, обязывающую переработчиков лицензировать свою деятельность. Так, разрешение нужно оформлять на сбор, транспортирование, утилизацию, обработку, обезвреживание и размещение отходов IV классов опасности. При оказании услуги компания обязана указывать утилизацию отходов соответствующего класса опасности в составе работ, выполняемых в рамках лицензируемого вида деятельности, а также соответствующие виды отходов или групп, подгрупп отходов.
С началом действия приказа вступает в силу еще одно требование: предприятие должно обладать на праве собственности или ином законном основании оборудованием и специализированными установками (в том числе мобильными), используемыми для осуществления деятельности по утилизации отходов, отнесенных к конкретным группам однородных отходов. Помимо этого, документ устанавливает требования в отношении мощностей переработки. Все эти нововведения позволят внести вклад в формирование экономики замкнутого цикла.