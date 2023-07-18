Потоп в Туймазах, «Раскольников» из Башкирии, блогер в ФНС и новая болезнь из Египта

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор мужчине, который напал на 12-летнего брата своей супруги, который по его словам «издевался» над ним, не выполняя работу по дому и переговариваясь. За это 27-летний мужчина нанес мальчику в бане не менее 20 ударов топором по рукам и ногам. за жизнь ребенка боролись врачи в Уфе и в Москве и смогли сохранить жизнь ребенка. Суд решил, что своих деяний «педагог» не осознавал и вместо тюрьмы отправил его на принудительное лечение.