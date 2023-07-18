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Потоп в Туймазах, «Раскольников» из Башкирии, блогер в ФНС и новая болезнь из Египта

18 июля 2023, 17:01
Фото: 1MI
Попробовали в одном материале собрать самые важные новости Уфы и Башкирии по версии Mkset 18 июля.

Стихийное бедствие произошло в башкирском городе Туймазы после того как в городе разом выпала месячная норма осадков. Столь обильные осадки не прошли бесследно — город оказался под водой, а жители жаловались на забитые ливневки. к счастью потоп на улицах города оперативно ликвидировали прочистив ливневки и вода благополучно ушла из города.

Взятки бывают крайне нетривиальными. Яркий и вкусный пример неординарной взятки произошел в Башкирии. Мужчина решил откупиться от правосудия не просто денежными средствами, но и несколькими арбузами. Откупиться он пытался от судебного пристава, но вместо того, чтобы «договориться» он получил в дополнение к проблемам с приставами еще и уголовное дело.

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор мужчине, который напал на 12-летнего брата своей супруги, который по его словам «издевался» над ним, не выполняя работу по дому и переговариваясь. За это 27-летний мужчина нанес мальчику в бане не менее 20 ударов топором по рукам и ногам. за жизнь ребенка боролись врачи в Уфе и в Москве и смогли сохранить жизнь ребенка. Суд решил, что своих деяний «педагог» не осознавал и вместо тюрьмы отправил его на принудительное лечение.

В международном аэропорту Уфы был усилен санитарно-карантинный контроль. Как пояснили в пресс-службе ведомства, усиление мер безопасности связано с информацией Министерства здравоохранения и народонаселения Египта о регистрации случаев неизвестного заболевания. Отмечается, что симптомы данного заболевания во многом схожи с лихорадкой денге.

В налоговую пригласили очередного башкирского блогера. Айдар Калимуллин из Буздякского района сегодня побывал в ФНС в Уфе, но в отличии от московских коллег Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, получил там лишь приятные впечатления.

А еще сегодня в Уфе были названы три самых коррумпированных министерства в стране. Угадаете какие?

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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