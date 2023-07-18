«Посылайте их»: Машко раскрыла правду о скандальном озере в Уфе, где будет вип-отдых

Бизнес-вумен Евгения Машко сделала громкое заявление по ситуации со скандальным озером в Деме, где она планирует открыть круглогодичный центр отдыха. По словам Машко, текущий арендатор, который этим летом якобы дорабатывает на данном озере последний сезон, собирает плату за вход с демчан и других отдыхающих незаконно — напомним, речь идет о плате в 100 рублей с человека и +200 рублей с машины.