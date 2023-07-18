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Posted 18 июля 2023, 06:05

Published 18 июля 2023, 06:05

Modified 18 июля 2023, 06:07

Updated 18 июля 2023, 06:07

Машко заявила о незаконности сбора денег с уфимцев на пляже озера Глубокое в Уфе

«Посылайте их»: Машко раскрыла правду о скандальном озере в Уфе, где будет вип-отдых

18 июля 2023, 06:05
Фото: mkset.ru.

Машко заявила о незаконности сбора денег с уфимцев на пляже озера Глубокое в Уфе

Уфимская светская львица Евгения Машко, желающая создать на озере Глубоком (Демском карьере) вип-центр отдыха, заявила, что текущий арендатор незаконно собирает деньги за вход на пляж с жителей. Mkset разбирался в ситуации

Бизнес-вумен Евгения Машко сделала громкое заявление по ситуации со скандальным озером в Деме, где она планирует открыть круглогодичный центр отдыха. По словам Машко, текущий арендатор, который этим летом якобы дорабатывает на данном озере последний сезон, собирает плату за вход с демчан и других отдыхающих незаконно — напомним, речь идет о плате в 100 рублей с человека и +200 рублей с машины.

— Нынешний арендатор незаконно собирает с вас деньги за вход, и вы можете написать заявления в прокуратуру с чеками об оплате. С ним расторгли договор в прошлом году, и вы можете никому не платить и просто посылать их, — заявила Машко в телеграм-чате «Демчане».

Вместе со своим сообщением Машко опубликовала приказ Минземимущества Башкирии от 17 августа 2022 года о прекращении срока действия разрешения на использование земли — видимо, относящейся к озеру Глубокому в Деме. Кроме того, бизнес-вумен добавила скриншот документа мэрии Уфы от 16 мая этого года, в котором вице-мэр Гареев просит арендатора Никитина освободить землю Демского карьера и демонтировать ограждения к 22 мая.

Mkset обратился в администрацию Демского района с просьбой подтвердить подлинность документов и прокомментировать ситуацию. Также Mkset попытался связаться с самим Андреем Никитиным, однако предприниматель не взял трубку.

#Валерия Панаева
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