«Посылайте их»: Машко раскрыла правду о скандальном озере в Уфе, где будет вип-отдых

Posted 18 июля 2023, 06:05
Published 18 июля 2023, 06:05
Modified 18 июля 2023, 06:07
Updated 18 июля 2023, 06:07
Бизнес-вумен Евгения Машко сделала громкое заявление по ситуации со скандальным озером в Деме, где она планирует открыть круглогодичный центр отдыха. По словам Машко, текущий арендатор, который этим летом якобы дорабатывает на данном озере последний сезон, собирает плату за вход с демчан и других отдыхающих незаконно — напомним, речь идет о плате в 100 рублей с человека и +200 рублей с машины.
— Нынешний арендатор незаконно собирает с вас деньги за вход, и вы можете написать заявления в прокуратуру с чеками об оплате. С ним расторгли договор в прошлом году, и вы можете никому не платить и просто посылать их, — заявила Машко в телеграм-чате «Демчане».
Вместе со своим сообщением Машко опубликовала приказ Минземимущества Башкирии от 17 августа 2022 года о прекращении срока действия разрешения на использование земли — видимо, относящейся к озеру Глубокому в Деме. Кроме того, бизнес-вумен добавила скриншот документа мэрии Уфы от 16 мая этого года, в котором вице-мэр Гареев просит арендатора Никитина освободить землю Демского карьера и демонтировать ограждения к 22 мая.
Mkset обратился в администрацию Демского района с просьбой подтвердить подлинность документов и прокомментировать ситуацию. Также Mkset попытался связаться с самим Андреем Никитиным, однако предприниматель не взял трубку.