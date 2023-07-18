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Пилот показал заход на посадку в Уфе в темное время суток

18 июля 2023, 13:36
Фото: коллаж скриншотов видео Карена Новицкого

Синие виражи в огнях: Пилот заснял заход на посадку в Уфе из кабины самолета

Видео ночной Уфы из самолета в личном блоге опубликовал пилот Карен Новицкий.

Пилот Карен Новицкий из Москвы ведет блог о «жизни в небе» и накануне среди его постов появилось красивое видео захода его воздушного судна Airbus A-320 на посадку в Уфе.

В своих соцсетях Карен Новицкий выложил как судно снижается в небе над Башкирией и производя несколько резких и неожиданных поворотов приближается к ночному городу, благополучно приземляясь в столице республике.

Напомним, ранее мы публиковали видео набора высоты при вылете из Уфы.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Видео
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