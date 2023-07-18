Пилот показал заход на посадку в Уфе в темное время суток

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Пилот Карен Новицкий из Москвы ведет блог о «жизни в небе» и накануне среди его постов появилось красивое видео захода его воздушного судна Airbus A-320 на посадку в Уфе.
В своих соцсетях Карен Новицкий выложил как судно снижается в небе над Башкирией и производя несколько резких и неожиданных поворотов приближается к ночному городу, благополучно приземляясь в столице республике.
Напомним, ранее мы публиковали видео набора высоты при вылете из Уфы.