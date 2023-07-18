«Оцепили всю улицу»: что напугало жителей Уфы сегодня вечером

«Оцепили всю улицу»: уфимцы сообщили о заложенной бомбе на оживленной улице

Жители Уфы массово стали сообщать в соцсетях об увиденном. По их словам, перекрыли оживленную улицу рядом с популярным супермаркетом. По словам очевидцев, на улице якобы нашли бомбу