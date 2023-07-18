«Оцепили всю улицу»: что напугало жителей Уфы сегодня вечером

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Вечером 18 июля в местных группах уфимцы стали сообщать об оцеплении улицы Центральной в Деме. Как рассказали очевидцы, «от „Пятерочки“ до „Уралсиба“ перекрыли, весь квадрат оцепили, полиция, МЧС и скорые там».
— Перекрыли с двух сторон, никого не пускали. Кинологи с собаками ходили, говорят, что якобы бомба возле дома, — сообщили демчане в телеграм-канале района.
Ситуацию прояснили полицейские. Как сообщили Mkset в МВД по Башкирии, на дороге по улице Центральной Демского района Уфы была обнаружена бесхозная сумка.
— В результате проверки полицейских предметы, представляющие опасность, не обнаружены, — добавили в ведомстве.