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«Оцепили всю улицу»: что напугало жителей Уфы сегодня вечером

18 июля 2023, 17:43
Фото: Watall / t.me/demchane_official

«Оцепили всю улицу»: уфимцы сообщили о заложенной бомбе на оживленной улице

Жители Уфы массово стали сообщать в соцсетях об увиденном. По их словам, перекрыли оживленную улицу рядом с популярным супермаркетом. По словам очевидцев, на улице якобы нашли бомбу

Вечером 18 июля в местных группах уфимцы стали сообщать об оцеплении улицы Центральной в Деме. Как рассказали очевидцы, «от „Пятерочки“ до „Уралсиба“ перекрыли, весь квадрат оцепили, полиция, МЧС и скорые там».

— Перекрыли с двух сторон, никого не пускали. Кинологи с собаками ходили, говорят, что якобы бомба возле дома, — сообщили демчане в телеграм-канале района.

Ситуацию прояснили полицейские. Как сообщили Mkset в МВД по Башкирии, на дороге по улице Центральной Демского района Уфы была обнаружена бесхозная сумка.

— В результате проверки полицейских предметы, представляющие опасность, не обнаружены, — добавили в ведомстве.

Фото: Анечка / https://t.me/demchane_official
#Рустэм Башкирцев
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