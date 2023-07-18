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Posted 18 июля 2023, 10:50

Published 18 июля 2023, 10:50

Modified 18 июля 2023, 10:53

Updated 18 июля 2023, 10:53

Оперировали 6 часов: В Башкирии 11-летнего ребенка едва не угробил его же велосипед

18 июля 2023, 10:50

11-летний школьник в Башкирии проткнул себя своим же велосипедом и едва не погиб

Сюжет
Дети
О том как летняя прогулка на велосипеде чуть не стала последней рассказали в пресс-службе горбольницы Салавата 18 июля.

Обычная велопрогулка 11-летнего школьника по городу Салават едва не завершилась трагедии. Ребенок не справился с управлением и крайне неудачно упал на руль своего же двухколесного транспорта. Мальчик упал на руль и тот повредил ему брюшную полость, задев даже кишечник.

Ребенка экстренно привезли в больницу, где его оперировали более шести часов, к счастью операция прошла успешно. На сегодняшний день юный велосипедист полностью восстановился и его выписали домой. Сообщается, что на восстановление после полученной травмы и проведенной операции мальчику понадобилось всего лишь две недели.

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