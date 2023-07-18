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Новикомбанк подписал соглашения о поддержке инновационных промышленных проектов

18 июля 2023, 17:14
Фото: piqsels.com
В рамках выставки «Иннопром-2023» Новикомбанком были подписаны соглашения о поддержке инновационных проектов промышленной направленности на 36 миллиардов рублей суммарно.

Как сообщает tass.ru, одним из интересов Новикомбанка, основанного ровно 30 лет назад, является содействие в организации производства инновационной продукции. Банк ведет постоянную работу по созданию и развитию своих преференциальных программ для высокотехнологичных предприятий.

Старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева обозначила такие прогрессивные инструменты работы кредитной организации, как финансовое обеспечение с поддержкой государства и регуляторными стимулами, особые банковские программы, предоставление ценных бумаг устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития.

Так, на выставке банку удалось подписать документ о финансировании инициатив АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В общей сложности на реализацию контракта, целью которого является поддержка выпуска радиоэлектронных систем, будет направлено 10 миллиардов рублей.

В пресс-службе Новикомбанка пообещали обеспечить финансирование и максимальную интеграцию мер государственной поддержки новых инициатив бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники и их наставники ведут работу по трансформации инновационных идей в полноценные разработки, которые будут полезны для отечественной промышленности. Планируется в скором времени запустить первый такой проект — производство современных литий-ионных батарей.

Также стоит отметить, что предоставление Новикомбанком банковских гарантий поможет автономной некоммерческой организации «Технопарк авиационных технологий» приступить к выполнению задач по выпуску комплектующих для силовых установок, применяемых в гражданской авиации, в число которых входит и новое поколение двигателей ПД-14 и ПД-8.

Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения «СоюзМаш» Елена Георгиева заявила, что название выставки «Иннопром-2023» олицетворяет главную цель проведения мероприятия — рост объема применяемых в промышленности инноваций. На выставке банк представил новые решения в направлении финансирования инноваций, которые в перспективе помогут добиться достижения технологического суверенитета России.

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