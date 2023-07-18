Новикомбанк подписал соглашения о поддержке инновационных промышленных проектов

В пресс-службе Новикомбанка пообещали обеспечить финансирование и максимальную интеграцию мер государственной поддержки новых инициатив бизнес-акселератора госкорпорации «Ростех», где участники и их наставники ведут работу по трансформации инновационных идей в полноценные разработки, которые будут полезны для отечественной промышленности. Планируется в скором времени запустить первый такой проект — производство современных литий-ионных батарей.