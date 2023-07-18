Нападение сома на ребенка в реке в Башкирии оказалось фейком

Администрация Мечетлинского района не комментировала инцидент. В Минэкологии Башкирии сообщили, что случай не в их компетенции, и перенаправили в Рыбнадзор. В Рыбнадзоре пояснили, что сомы не являются угрозой для человека, но при этом могут напасть, если чувствуют агрессию от людей. К тому же в ведомстве подчеркнули, что в неглубокой реке Ай живут только маленькие сомы, которые не могут напасть на человека. Там же добавили, что о данном инциденте никто не слышал.