Нападение сома на ребенка в реке в Башкирии оказалось фейком

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации».
12 июля в местных группах в соцсетях и в башкирских СМИ появилась новость о том, что в реке Ай рядом с деревней Абдуллино Мечетлинского района Башкирии сом якобы напал на ребенка (школьника) и поранил ему ногу. В постах и публикациях в СМИ публиковалось фото пораненной ноги человека и уточнялось, что сом напал на племянника автора фотографии, а «здоровый» ребенок все же смог выдернуть ногу и спастись. Автор фото также предположил, что рыба могла напасть из-за большого количества отдыхающих на реке и шума от моторных лодок.
Пользователи соцсетей предположили, что все это неправда, так как указанный в распространяемых постах населенный пункт Абдулино — город в Оренбургской области, а деревня в Башкирии называется Абдуллино. Кроме того, изначально говорилось, что инцидент произошел в Месягутовском районе республики, однако такого района в Башкирии нет. К тому же многие комментаторы не поверили в опасность данного вида рыбы для здоровья человека и усомнились, что нога на фото принадлежит ребенку из-за ее большого размера.
Администрация Мечетлинского района не комментировала инцидент. В Минэкологии Башкирии сообщили, что случай не в их компетенции, и перенаправили в Рыбнадзор. В Рыбнадзоре пояснили, что сомы не являются угрозой для человека, но при этом могут напасть, если чувствуют агрессию от людей. К тому же в ведомстве подчеркнули, что в неглубокой реке Ай живут только маленькие сомы, которые не могут напасть на человека. Там же добавили, что о данном инциденте никто не слышал.