На руднике «Узельгинский» Учалинского ГОКа повысили безопасность транспортировки руды

— За один рейс с рудного склада на фабрику отправляется порядка 1680 тонн руды — это 16 думпкаров. Каждый из них машинист экскаватора должен загрузить симметрично и строго по центру, чтобы не было недовеса или перегруза, которые могут спровоцировать сход состава с рельсов, — пояснил начальник участка технологического комплекса шахтной поверхности рудника «Узельгинский» Сергей Белобородов.