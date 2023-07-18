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На руднике «Узельгинский» Учалинского ГОКа повысили безопасность транспортировки руды

18 июля 2023, 05:24
Фото: УГОК
В рамках реализации проекта по расширению сетей инженерно-технических средств охраны на рудных складах рудника «Узельгинский» АО «Учалинский ГОК» установили систему видеонаблюдения.

Видеокамеры помогают контролировать погрузку руды в железнодорожные вагоны-самосвалы (думпкары) перед транспортировкой на обогатительную фабрику.

— За один рейс с рудного склада на фабрику отправляется порядка 1680 тонн руды — это 16 думпкаров. Каждый из них машинист экскаватора должен загрузить симметрично и строго по центру, чтобы не было недовеса или перегруза, которые могут спровоцировать сход состава с рельсов, — пояснил начальник участка технологического комплекса шахтной поверхности рудника «Узельгинский» Сергей Белобородов.

Благодаря встроенному в кабине экскаватора сенсорному моноблоку, работающему через Wi-Fi, машинист может видеть распределение руды по поверхности думпкара под любым углом. При этом камеру можно повернуть и приблизить изображение. Видеосигнал также передается в диспетчерскую рудника, где процесс погрузки руды выводится на отдельный экран.

Работы по внедрению системы видеонаблюдения выполнены сотрудниками компании УГМК-Телеком.

— После установки видеокамер на опоры освещения площадка стала просматриваться со всех сторон. Теперь погрузка будет происходить с ювелирной точностью, ведь видеонаблюдение позволяет полностью контролировать ход погрузки сырья, — рассказывает инженер-пусконаладчик Учалинского участка УГМК-Телеком Сергей Майер.

Данные с камер видеонаблюдения сохраняются в архив и доступны для просмотра и анализа в любое время.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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