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Мужчина, который в Башкирии изрубил ребенка в бане топором, не сядет в тюрьму

18 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI

Изрубившего топором ребенка за непослушание в Башкирии вместо тюрьмы ждет больница

О вынесении приговора мужчине, который нанес ребенку не менее 20 ударов топором в бане сообщили в Стерлибашевском межрайсуде 18 июля.
Сюжет
Дети

Резонансное апрельское происшествие в Башкирии расследовано. В Стерлибашевском районе 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка, брата его жены. «Педагогическое» нападение он совершил в бане, там он нанес мальчику не менее 20 ударов по рукам и ногам, как сообщают в Стерлибашевском межрайонном суде с целью убить его.

Еще в апреле стало известно, что после «кровавой бани» мужчина попытался свести счеты с жизнью, об этом сообщали в пресс-службе СК Башкирии. Также сообщались и подробности и о причинах столь странного поступка, мужчину не устраивало поведение мальчика, который якобы отказывался помогать по хозяйству и переговаривался, что нападавший счел «издевательством».

Однако Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрев данное резонансное дело пришел к выводу, что мужчина хоть и пытался убить мальчика, причинив тяжкий вред здоровью, но не довел свой замысел до конца — мальчику была оказана помощь.

–Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов у мужчины обнаружены признаки хронического психического расстройства, которое лишает его в настоящее время и лишало его в период совершения инкриминируемого ему деяния возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд постановил признать мужчину совершившим запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное частью 3 ст 30 пунктом в части 2 статьи 105 УК РФ в состоянии невменяемости и освободить его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — сообщили в Стерлибашевском межрайонному суде.

Напомним, мальчика после произошедшего сначала доставили на лечение в Уфу, а затем в Москву, в себя мальчик пришел примерно 10 дней после страшных событий. О нем положительно писал глава Стерлибашевского района на своей странице в соцсетях.

Мальчика из Башкирии, изувеченного ранее топором, доставили для лечения в Москву
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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество#18+#Новости Башкирии#Башкортостан
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