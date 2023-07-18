Мужчина, который в Башкирии изрубил ребенка в бане топором, не сядет в тюрьму

Резонансное апрельское происшествие в Башкирии расследовано. В Стерлибашевском районе 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка, брата его жены. «Педагогическое» нападение он совершил в бане, там он нанес мальчику не менее 20 ударов по рукам и ногам, как сообщают в Стерлибашевском межрайонном суде с целью убить его.