Ложные диагнозы: распространенные мифы о заболеваниях

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Многие из этих диагнозов являются устаревшими и не признаны доказательной медициной, пишет ИА RuNews24.ru
Одним из самых распространенных «диагнозов» является вегетососудистая дистония (ВСД). Под этим термином могут подразумеваться разнообразные симптомы, такие как учащенное сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, головокружения, боли различной локализации, нарушения когнитивных способностей, перепады настроения и слабость. Однако согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), такого диагноза не существует.
МКБ-10 является международной статистической классификацией медицинских диагнозов и используется в здравоохранении по всему миру. Признаки ВСД могут соответствовать различным заболеваниям или их комбинациям. В первую очередь необходимо исключить патологии щитовидной железы, анемию, заболевания сердечно-сосудистой системы, депрессию и неврозы. В случае появления таких симптомов по отдельности или в комбинации, необходима консультация врача для проведения диагностики и определения настоящей причины.