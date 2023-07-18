Ложные диагнозы: распространенные мифы о заболеваниях

МКБ-10 является международной статистической классификацией медицинских диагнозов и используется в здравоохранении по всему миру. Признаки ВСД могут соответствовать различным заболеваниям или их комбинациям. В первую очередь необходимо исключить патологии щитовидной железы, анемию, заболевания сердечно-сосудистой системы, депрессию и неврозы. В случае появления таких симптомов по отдельности или в комбинации, необходима консультация врача для проведения диагностики и определения настоящей причины.