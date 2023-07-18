«Куда все поехали»: на въезде в Уфу образовалась крупная пробка

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Ближе к полудню, когда рабочий день уже начался и казалось бы движение на дорогах не должно быть затруднено, на подъезде к городу образовалась огромная пробка.
Как сообщают очевидцы, дорога «стоит» от поселка Зубово до СТЦ «Мега».
— Хорошо стоим и они хорошо стоят. Все хорошо стоим, — говорит автор видеоролика.
Согласно сервису 2гис, данный участок дороги окрашен «красным» и местами «бордовым», обозначая критичность ситуации. В комментариях уфимцы открыто выражают свое недовольство.
— А куда Вы все поехали?! У Вас что работы нет? — пишет горожанка
— Мне кажется я уже постарел в этой пробке, — пользователь Никита
Предполагается, что пробка образовалась из-за ДТП около СТЦ «Мега». Обозначение о столкновении есть и на карте.
— Дтп на меге. Крепитесь братцы, там гайцы уже разбирают. Скоро поедите! — заверяет Руслан В.
Напомним, что накануне вечером пробки в Уфе достигли своего максимума — 10 баллов.