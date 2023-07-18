mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

«Куда все поехали»: на въезде в Уфу образовалась крупная пробка

18 июля 2023, 07:09
Фото: 1MI
В нетипичное для Уфы время на въезде в город образовалась огромная пробка. Стоит все от поселка Зубово до СТЦ «Мега», сообщают читатели.

Ближе к полудню, когда рабочий день уже начался и казалось бы движение на дорогах не должно быть затруднено, на подъезде к городу образовалась огромная пробка.

Как сообщают очевидцы, дорога «стоит» от поселка Зубово до СТЦ «Мега».

— Хорошо стоим и они хорошо стоят. Все хорошо стоим, — говорит автор видеоролика.
Видео: Ufa_rb // telegram

Согласно сервису 2гис, данный участок дороги окрашен «красным» и местами «бордовым», обозначая критичность ситуации. В комментариях уфимцы открыто выражают свое недовольство.

— А куда Вы все поехали?! У Вас что работы нет? — пишет горожанка
— Мне кажется я уже постарел в этой пробке, — пользователь Никита

Предполагается, что пробка образовалась из-за ДТП около СТЦ «Мега». Обозначение о столкновении есть и на карте.

Фото: Олег О. // 2гис
— Дтп на меге. Крепитесь братцы, там гайцы уже разбирают. Скоро поедите! — заверяет Руслан В.

Напомним, что накануне вечером пробки в Уфе достигли своего максимума — 10 баллов.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Пробки#Легковые автомобили#Автомобилисты#Город#ДТП#Видео
Подпишитесь
«Посылайте их»: Машко раскрыла правду о скандальном озере в Уфе, где будет вип-отдых
Сегодня, 06:05
Видео. Город в Башкирии ушел под воду после сильных дождей
Сегодня, 06:50
3 признака хороших спелых вкусных арбузов: где и какие арбузы купить жителям Башкирии
Сегодня, 07:39
«Симптомы схожи»: аэропорт Уфы сделал важное заявление
Сегодня, 07:59
Новые люди предложили отменить 52 бессмысленных штрафа
Сегодня, 06:00