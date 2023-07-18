КМСП поможет предпринимателям привлечь под «зонтичные» поручительства до 86 млрд

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как пишут РИА Новости, корпорация в третьем квартале текущего года направила банкам-партнерам для предоставления предпринимателям «зонтичных» поручительств 43 миллиарда рублей, что на 43 процента превышает сумму за аналогичный период прошлого года. Сейчас в программе «зонтичных» поручительств принимают участие двадцать три кредитно-финансовых организации.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, на данный момент при получении заемного финансирования малые и средние предприятия сталкиваются с проблемой отсутствия залога. У предприятий все имущество, как правило, уже находится в залоге у банков. Увеличение выделяемой Корпорацией МСП суммы позволит еще большему числу предпринимателей вкладываться в развитие производства, расширение деятельности и создание новых рабочих мест.
Исаевич отметил, что «зонтичный» механизм обеспечивает доступность заемного финансирования для предпринимателей в регионах. По его словам, в корпорации учли специфику локальных банков, их региональные охваты и применили «длинные» лимиты. Это позволило расширить возможности адресной работы с предпринимателями и уже показывает положительный результат. В планах корпорации — увеличение числа региональных банков-партнеров для расширения охвата предпринимателей мерами поддержки.
«Зонтичные» поручительства покрывают до половины от общей суммы полученного в банке кредита. С их помощью предприниматель может получить заемное финансирование даже при отсутствии или недостаточности имущества, которое может послужить залогом. Сумма поручительства может составлять до одного миллиарда рублей на срок до пятнадцати лет.
Механизм «зонтичных» поручительств можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития бизнеса или рефинансирования кредита. Его запустили в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.