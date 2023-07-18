КМСП поможет предпринимателям привлечь под «зонтичные» поручительства до 86 млрд

«Зонтичные» поручительства покрывают до половины от общей суммы полученного в банке кредита. С их помощью предприниматель может получить заемное финансирование даже при отсутствии или недостаточности имущества, которое может послужить залогом. Сумма поручительства может составлять до одного миллиарда рублей на срок до пятнадцати лет.