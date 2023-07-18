Известно когда завершится ремонт на Затонском мосту в Уфе и почему он затянулся

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Стало известно по какой причине на ремонтируемом в Уфе Затонском мосту рабочие не спешат укладывать асфальт. Причина оказалась уважительной — специалисты выявили ненадлежащее состояние деформационных швов мостового перехода. Со вчерашнего дня ведутся работы по восстановлению швов. Замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Ильшат Фахрутдинов подчеркнул, что работы ведутся безостановочно.
Заместитель директора специализированной службы МБУ «СУРСИС» Раиль Ибрагимов объяснил и то, по какой причине рабочих не всегда можно заметить на мосту, причина оказалась в том, что при ряде работ применяемым составам необходимо время для набора необходимой прочности.
Планируется, что работы по восстановлению деформационных швов завершат уже завтра, 19 июля, сразу после этого в плане у дорожников возобновление укладки асфальта. В случае, если погода не преподнесет неприятных сюрпризов, то работы планируется завершить до 31 июля.