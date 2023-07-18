Известно когда завершится ремонт на Затонском мосту в Уфе и почему он затянулся

Заместитель директора специализированной службы МБУ «СУРСИС» Раиль Ибрагимов объяснил и то, по какой причине рабочих не всегда можно заметить на мосту, причина оказалась в том, что при ряде работ применяемым составам необходимо время для набора необходимой прочности.