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Известно когда завершится ремонт на Затонском мосту в Уфе и почему он затянулся

18 июля 2023, 15:43
Фото: 1MI

Если повезет с погодой, ремонт Затонского моста в Уфе завершат до конца июля

О причинах по которым на мосту не спешат укладывать асфальт рассказали в мэрии Уфы изданию UFA1 18 июля.

Стало известно по какой причине на ремонтируемом в Уфе Затонском мосту рабочие не спешат укладывать асфальт. Причина оказалась уважительной — специалисты выявили ненадлежащее состояние деформационных швов мостового перехода. Со вчерашнего дня ведутся работы по восстановлению швов. Замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Ильшат Фахрутдинов подчеркнул, что работы ведутся безостановочно.

Заместитель директора специализированной службы МБУ «СУРСИС» Раиль Ибрагимов объяснил и то, по какой причине рабочих не всегда можно заметить на мосту, причина оказалась в том, что при ряде работ применяемым составам необходимо время для набора необходимой прочности.

Планируется, что работы по восстановлению деформационных швов завершат уже завтра, 19 июля, сразу после этого в плане у дорожников возобновление укладки асфальта. В случае, если погода не преподнесет неприятных сюрпризов, то работы планируется завершить до 31 июля.

Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Затонского моста
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль
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