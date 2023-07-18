Из-за пропажи 48,5 млн экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салавата» возбудили дело

В апреле Верховный суд Башкирии решил, что по состоянию здоровья Каримов может находиться не в СИЗО, а под домашним арестом. Именно во время пребывания Каримова под домашним арестом с шести его счетов выводились крупные суммы. В общей сложности пропало 48,5 млн рублей.