Из-за пропажи 48,5 млн экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салавата» возбудили дело

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Бывший генеральный директор предприятия «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов находится под следствием по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По известной версии, что Айрат Каримов мог незаконно приватизировать базу отдыха «Белый олень» в Салавате.
В апреле Верховный суд Башкирии решил, что по состоянию здоровья Каримов может находиться не в СИЗО, а под домашним арестом. Именно во время пребывания Каримова под домашним арестом с шести его счетов выводились крупные суммы. В общей сложности пропало 48,5 млн рублей.
По данным издания возбуждено из-за пропажи средств возбудили уголовное дело, однако все не так просто. По данным адвоката Айрата Каримова Рамиля Гизатуллина хотя дело о краже в особо крупном размере, однако его доверитель на данный момент в деле потерпевшим не числится.