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Из-за пропажи 48,5 млн экс-гендиректора «Газпром нефтехим Салавата» возбудили дело

18 июля 2023, 16:14
Фото: Midjourney
О том, что дело возбудило МВД по Башкирии со ссылкой на адвоката экс-гендиректора предприятия сообщил Ъ-Уфа 18 июля.

Бывший генеральный директор предприятия «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов находится под следствием по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По известной версии, что Айрат Каримов мог незаконно приватизировать базу отдыха «Белый олень» в Салавате.

В апреле Верховный суд Башкирии решил, что по состоянию здоровья Каримов может находиться не в СИЗО, а под домашним арестом. Именно во время пребывания Каримова под домашним арестом с шести его счетов выводились крупные суммы. В общей сложности пропало 48,5 млн рублей.

По данным издания возбуждено из-за пропажи средств возбудили уголовное дело, однако все не так просто. По данным адвоката Айрата Каримова Рамиля Гизатуллина хотя дело о краже в особо крупном размере, однако его доверитель на данный момент в деле потерпевшим не числится.

Экс-гендиректор «Газмпром нефтехим Салават» вместо СИЗО отправлен под домашний арест
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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