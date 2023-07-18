Город в Башкирии ушел под воду после сильных дождей

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Туймазах после сильного ливня затопило тоннель под железной дорогой, который связывает две части города. Фотографии и видео с места событий местные жители публикуют в социальных сетях, отмечая недавний ремонт дорожного покрытия у тоннеля.
— Реконструкция туймазинского тоннеля прошла успешно! — добавляют местные жители.
На кадрах видно, как из тоннеля выезжают автомобили, некоторым из которых вода доходит до таблички с госномером.
Между тем, отметим, что по ту сторону тоннеля находятся многие жизненно важные объекты, например, центральная районная больница и единственная в городе детская поликлиника.
К слову, затопило в этот день не только тоннель, но и часть проспекта, который не так давно также реконструировали. Работы в некоторых местах продолжаются до сих пор. По словам местных жителей, из-за дождей подтопило несколько коммерческих помещений.
В отделе благоустройства администрации Туймазинского района заявили, что тоннель не справился с потоком, так как в этот день выпала месячная норма осадков.
— Когда осадки уменьшились, вода ушла. Так было по всему городу, уже всё ушло, — сообщили в администрации, — приводит цитату сотрудника администрации «Ufa1».
Примечательно, что на проспекте Ленина в 2022 началась масштабная реконструкция после победы во Всероссийском конкурсе лучших объектов создания комфортной городской среды. Часть работ на сегодняшний день уже была выполнена, в частности, на проспекте устройством нового асфальтового покрытия были установлены ливневки.
В администрации также заявили, что затопило ту часть проспекта, где благоустройство не завершено и потому ливневая канализация задействована не в полном объеме. К 1 сентября пообещали установить ливневки и проложить новую брусчатку, после чего подтапливать этот участок больше не будет.
Что касается тоннеля, то ремонт там завершить успели, однако какой ценой. Так, в 2019 году на текущий ремонт тоннеля под ж/д переездом в городе было выделено 1,9 миллиона рублей. Согласно данным портала Госзакупок, подрядчиком было избрано ООО «Строительная компания №3».
В этом же году, но несколькими месяцами позже был проведен тендер на выполнение работ по ремонту асфальта опять же под ж/д переездом. На этот раз сумма контракта составила почти 630 тысяч рублей. Работы проводила компания «Дорстрой».
Удивительно, но в 2022 году появился еще один тендер на выполнение работ по ремонту покрытия в тоннеле под ж/д переездом на сумму 2,6 миллиона рублей. Подрядчиком было избрано ООО «Альтаросс», однако исполнение по контракту было прекращено.
В марте 2022 года администрация Туймазаинского района, отвечая на жалобу о затянувшемся в тоннеле ремонте, заявила, что в 2019 году был проведен капитальный ремонт тоннеля, но и из-за высокого транспортного трафика дорожное покрытие быстро износилось. Летом 2021 года полотно было восстановлено подрядчиком по гарантии, однако к весне в тоннеле снова образовалась колейность.
— 20 марта ее устранили путем укладки холодного асфальта. Эта была временная мера. В конце прошлой недели было проведено комиссионное обследование, по результатам которой принято решение о дальнейшем ремонте дорожного покрытия в тоннеле, — заключили в администрации.
По информации «Туймазинского вестника», летом 2022 года все же проводились ремонтные работы. В частности, ремонтники обустраивали сливы для воды и приступали к обустройству основания дороги.