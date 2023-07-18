Герой России: 22-летний танкист из Казани погиб, защищая Донбасс

Как уже упоминалось выше, Дамира отправили в Хабаровский край в качестве механика-водителя танка, чтобы он продолжил служить. В феврале 2022 года он был переведен в 163-й гвардейский танковый полк в Ростовской области. Сразу после этого он был отправлен на защиту Донецкой и Луганской народных республик. Последний раз, когда отец разговаривал с Дамиром, он пообещал своему сыну, что «мы будем гордиться им всю свою жизнь». Эти слова оказались предсказательными.