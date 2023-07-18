Герой России: 22-летний танкист из Казани погиб, защищая Донбасс

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Дамир всегда мечтал связать свою жизнь с армией, чтобы защищать свою семью и Родину, пишет runews24.ru.
Будущий Герой России родился 21 сентября 1999 года в Казани в семье военнослужащего, его отец — ветеран военных действий. Несмотря на то, что он был самым младшим ребенком в семье, Дамир всегда защищал свою старшую сестру. В детстве он уже проявлял себя как настоящий мужчина. Быстро полюбив спорт, особенно рукопашный бой и волейбол, он развивал хорошую физическую форму, которая пригодилась ему в будущем.
После окончания девятого класса школы Приволжского района Дамир поступил в Казанский политехнический колледж. Его однокурсники помнят его как улыбчивого и отзывчивого товарища, всегда готового оказать помощь.
В 2019 году Дамира призвали в армию РФ, а в 2020 году он решил связать свою жизнь с армией и заключил контракт. Он служил на Дальнем Востоке, в Хабаровске, а затем в Ростовской области. Планировал поступить в Казанское танковое военное училище и стать офицером, но все пошло по-другому.
«В 2019-м его призвали в армию, отправили в Хабаровск, это его, конечно, огорчило — все-таки очень далеко от дома, с близкими не увидишься. Но потом брат, видимо, понял, что военное дело — его призвание. Папа у нас полицейский на пенсии, ветеран боевых действий, служил какое-то время в Дагестане. Видимо, Дамир захотел пойти по стопам отца и после срочной службы решил остаться в армии на контракте», — рассказала старшая сестра Дамира Рузиль Новикова.
Как уже упоминалось выше, Дамира отправили в Хабаровский край в качестве механика-водителя танка, чтобы он продолжил служить. В феврале 2022 года он был переведен в 163-й гвардейский танковый полк в Ростовской области. Сразу после этого он был отправлен на защиту Донецкой и Луганской народных республик. Последний раз, когда отец разговаривал с Дамиром, он пообещал своему сыну, что «мы будем гордиться им всю свою жизнь». Эти слова оказались предсказательными.
Седьмого марта 2022 года подразделение Дамира вышло к городу Золотое в ЛНР. Танк, которым управлял Гилемханов, прошел вперед основных сил российских войск и уничтожил огневую точку противника без выстрелов с обеих сторон. Однако диверсанты забросили бутылку с зажигательной смесью в танк, но экипаж оперативно среагировал и смог потушить пламя. Не смотря на инцидент, наши ребята продолжили наступление. Совершив рискованный маневр, танк выбрал неудобное положение и внезапно оказался перед пятью вражескими машинами. Быстро реагируя, экипаж вывел из строя четыре танка ВСУ и уничтожил вражеский дот с около десяти националистами. Однако последний целый танк ВСУ смог подбить Т-72Б1, погубив всю его команду. Подвиг танкистов однако помог российским силам провести успешное наступление.
За героизм и мужество при выполнении своего воинского долга, ефрейтору Гилемханову Дамиру Рашидовичу посмертно было присвоено звание Героя России. Родители героя получили его звезду, а на одном из домов в Казани появился мурал в его честь. Президент РФ Владимир Путин лично присвоил этот звание, а глава республики Рустам Минниханов выразил слова соболезнования родным и отметил большой вклад Дамира в служение Отечеству.
Во время церемонии прощания, директор школы №42, которую посещал Герой, вспомнила его как отзывчивого и честного человека. А 2 июня 2022 года школе было присвоено имя Дамира Гилемханова, чтобы сохранить память о нем.