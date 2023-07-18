Еще одного блогера из Башкирии официально вызвали в налоговую инспекцию

Популярный блогер из Башкирии Айдар Калимуллин, который снимает добрые и веселые ролики о жизни на селе, посетил налоговую инспекцию. Как и другие его коллеги по цеху — получив официальное уведомление. Общаться с налоговиками парню из Буздякского района пришлось в Уфе, однако беседа прошла гладко и сам приглашенный оценил ее как приятную, хотя и признался, в том что «приезжать было страшно».