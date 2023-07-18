Эксперты рассказали о распределении общемирового долга

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
К 2023 году общий государственный долг мира достиг 92 трлн долларов, что в пять раз больше, чем в начале XXI века (17 трлн долларов). Величина мирового ВВП составляет 96,5 трлн долларов. США (с составом населения, равным 6% от общего числа) несут на себе треть всего мирового государственного долга, пишет runews24.ru.
В развивающихся странах долги также оцениваются в ту же самую сумму, что и у США. Однако государственная задолженность представляет только одну составную часть долгового бремени.
На макроэкономическом уровне необходимо учитывать также долги бизнес-сектора и домохозяйств. И здесь ситуация также не столь устойчива. Только долги ненефинансовых компаний в мире составляют 88,3 трлн долларов, что на 10 трлн больше, чем было 10 лет назад (57 трлн долларов). Общий объем мирового долга, включая все группы заемщиков, превышает 305 трлн долларов.
Для заемщиков из развивающихся стран возникают риски при взятии долгов в одной из мировых валют (доллар США, евро, британский фунт, иена, юань), поскольку они должны будет выплачивать проценты и основную сумму займа в предложенной валюте. Это связано с рисками, связанными с изменением курса национальной валюты.
Россияне видели такую же ситуацию при дефолте 1998 года. Аргентина, которая когда-то была экономическим лидером Латинской Америки, сейчас также столкнулась с этой проблемой. В стране высокая инфляция, дефолт по внешней задолженности и отсутствие доверия со стороны иностранных кредиторов.
В результате высоких рисков развивающиеся страны вынуждены выплачивать намного больше за займы, чем, например, США и Германия. Теоретически возможно брать займы и в национальной валюте, как это делают США, но не все валюты подходят для оплаты импорта и других расчетов с иностранными партнерами.
Другой риск, который актуален для любой валюты, — это повышение процентных ставок. В таком случае заемщик, особенно если его финансовое положение неудовлетворительное, может столкнуться с трудностями при поиске средств для рефинансирования старых долгов.
В России существует несколько видов долгов, которые важно различать между собой. На начало 2023 года общий государственный долг России составлял 23 трлн рублей или около 270 млрд долларов по текущему курсу (0,28% от всего мирового государственного долга). Это на 2 трлн рублей больше, чем годом ранее.
На обслуживание государственного долга выделяется 4% федерального бюджета. В 2022 году расходы на обслуживание внутреннего долга составили 1,2 трлн рублей, а на внешний — 139,5 млрд рублей.
Согласно закону о федеральном бюджете, предполагается, что к 2025 году государственный долг достигнет 30 трлн рублей, причем около 85% этой суммы будет состоять из внутренних займов.
Внешний долг России на конец первого полугодия 2023 года составил 347,7 млрд долларов (сократился на 33 млрд долларов с начала года). В эту сумму входят задолженности как бизнеса, так и государственных структур перед иностранными кредиторами.
Кроме того, Центральный Банк отслеживает долг нефинансового сектора и населения. На начало 2023 года их общие обязательства составили порядка 102 трлн рублей, при этом около 30% этой суммы приходится на домашние хозяйства.
Итак, если подводить итог обзору долгов, следует отметить, что благодаря консервативной финансовой политике Центрального Банка и Министерства Финансов России, страна имеет хорошие показатели макроэкономической устойчивости: государственный долг невелик и по большей части состоит из рублевых займов, а его обслуживание требует всего лишь 4% федерального бюджета. Такая ситуация обеспечивает крепкий финансовый запас для государства.
Однако, если обратить внимание на нефинансовый сектор и население, их долги, превышающие 100 трлн рублей, представляют риски для всей российской экономики. Особенно это становится актуальным в случае, если Центральный Банк повышает ключевую ставку в своей борьбе с инфляцией, что увеличивает затраты на кредитные деньги. В таком случае возникают трудности с погашением долгов у части заемщиков.