Эксперты рассказали о распределении общемирового долга

На макроэкономическом уровне необходимо учитывать также долги бизнес-сектора и домохозяйств. И здесь ситуация также не столь устойчива. Только долги ненефинансовых компаний в мире составляют 88,3 трлн долларов, что на 10 трлн больше, чем было 10 лет назад (57 трлн долларов). Общий объем мирового долга, включая все группы заемщиков, превышает 305 трлн долларов.