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День открытых дверей: В Уфе мальчик выпал из автобуса на ходу и получил травмы

18 июля 2023, 14:52
Фото: 1MI

В Уфе могут возбудить уголовное дело из-за ребенка выпавшего из автобуса на ходу

О доследственной проверке после инцидента сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии 18 июля.

В самом центре Уфы на остановке Гостиный двор вчера, 17 июля произошел инцидент с общественным транспортом. Из одного из автобусов, ехавшим с открытой дверью, выпал 16-летний подросток. Он при падении получил травмы. Характер их не раскрывается. Однако сейчас ребенок находится в больнице.

Информацию о происшествии в Следкоме сочли поводом для проверки по признакам уголовного дела по уголовной статье Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Оценку дадут как работе перевозчика, к которому относился злополучный автобус, так и самому водителю. Мальчику же предстоят встречи с медиками, ему придется пройти судебно-медицинскую экспертизу.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Автобус#Общественный транспорт
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