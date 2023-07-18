День открытых дверей: В Уфе мальчик выпал из автобуса на ходу и получил травмы

В самом центре Уфы на остановке Гостиный двор вчера, 17 июля произошел инцидент с общественным транспортом. Из одного из автобусов, ехавшим с открытой дверью, выпал 16-летний подросток. Он при падении получил травмы. Характер их не раскрывается. Однако сейчас ребенок находится в больнице.