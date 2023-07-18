3 признака хороших спелых вкусных арбузов: где и какие арбузы купить жителям Башкирии

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Постепенно подходит к концу второй месяц лета. На прилавках магазинов и супермаркетов все чаще можно увидеть зрелые сезонные ягоды и фрукты: персики, черешню и, конечно, главную летнюю ягоду — арбуз. Чем отличаются сорта самой крупной ягоды курортного Соль-Илецка и насколько натуральны непривычные цветные плоды выяснили наши коллеги из 56orb.ru.
Дмитрий Югай занимается сельским хозяйством с рождения. Первые знания об этом этом нелегком ремесле он получил своего дедушки, когда ещё жил в Казахстане. Годом ранее молодой человек вместе с семьёй перебрался в Оренбургскую область. Первое время было непросто, однако многолетний опыт помог ему добиться успехов и достичь высот в разведении бахчевых культур.
В настоящий момент продукцию бахчевода можно найти практически везде: от рынков до крупных сетевых магазинах.
А Владимир Панаетов, который уже четыре года выращивает арбузы в Соль-Илецком районе, начинал свое ремесло еще в Крыму. Сельским хозяйством он занимается уже почти четверть века — с 1999 года. И знает об этой культуре — все.
На сегодняшний день селекционеры вывели сотни самых разных сортов арбузов. При этом в арбузной столице Оренбургской области — Соль-Илецке особенно хорошо растут зелёные полосатые плоды с насыщенно-розовой мякотью. Их выдающиеся вкусовые характеристики во многом объясняются составом местной почвы, а также благоприятным климатом.
Бахчеводы постоянно экспериментируют с выведением новых видов, а покупатели, в свою очередь, высоко ценят нестандартные плоды. По признанию Югая, именно необычные сорта арбузов чаще всего привлекают внимание покупателей.
Как признается Югай, выращивание бахчевых культур — целая наука. Но самое главное в этом деле — применять исключительно натуральные удобрения.
По мнению Владимира Панаетова, самый интересный вкус у бессемянных арбузов. Более того, со слов Панаетова, такие арбузы пользуются большой популярностью из-за фруктовой нотки придающей арбузу несколько приторный, необычный вкус.
К примеру, мякоть желтых арбузов содержит в себе большое количество бета-каротина, повышающего иммунитет. Также часто плоды с желтой мякотью называют ананасными, хотя цвет на вкус это никак не влияет. Помимо этого у желтых арбузов более продолжительное послевкусие, тонкая корка. Отдельно подчеркивается, что в таких арбузах меньше углеводов.
Примечательно, что несмотря на все отличия по вкусу и содержанию микроэлементов, снаружи желтый и красный арбуз выглядят одинаково. Они не отличаются ни по форме, ни по цвету, ни даже по хвостику. Единственный способ узнать, что за арбуз перед вами — разрезать его. Желтые арбузы, несмотря на необычный цвет, не содержат в себе ГМО. Такую окраску мякоти они получили в результате скрещивания.
Итак, главные признаки, по которым можно определить самый сочный и сладкий арбуз, по версии бахчевода, звучат следующим образом:
При этом сами бахчеводы высказывают опасения по поводу сроков спелости ягод. Дело в погоде. Лето в этом году прохладное и дождливое, что, в свою очередь, плохо сказывается на плодах. В частности, избыточная влага увеличивает сроки созревания, а также делает ягоды более водянистыми, лишая привычной сладости. Негативное влияние на бахчу также оказали и резкие перепады температуры.
По словам Панаетова, днем жара в регионе доходила до +45°, а ночью опускалась до +11°.В связи с этим бахчеводы констатируют: раннего урожая в этом году ждать не стоит.