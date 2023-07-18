3 признака хороших спелых вкусных арбузов: где и какие арбузы купить жителям Башкирии

Примечательно, что несмотря на все отличия по вкусу и содержанию микроэлементов, снаружи желтый и красный арбуз выглядят одинаково. Они не отличаются ни по форме, ни по цвету, ни даже по хвостику. Единственный способ узнать, что за арбуз перед вами — разрезать его. Желтые арбузы, несмотря на необычный цвет, не содержат в себе ГМО. Такую окраску мякоти они получили в результате скрещивания.