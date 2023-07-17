Живительная влага: нефтяники помогают сельчанам с водой

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Дело в том, что до сих пор во многих населенных пунктах нет привычного водоснабжения — в лучшем случае несколько колодцев, откуда воду приходится таскать по старинке, ведрами.
В Кунгаке, небольшой деревне в Аскинском районе, о ведрах на коромысле вспоминают со вздохом, хоть и с улыбкой: здесь при поддержке «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») налажена новая система водоснабжения — «как в городе», с гордостью говорят местные жители.
— Кунгак — моя родная деревня. Я здесь родилась, выросла, училась — и всю жизнь здесь жила. Конечно, было тяжело: воды в доме не было, мы целый день ее таскали из колодца коромыслом — пять раз минимум, по два ведра. А что делать? — вспоминает учительница начальных классов на пенсии Инглисина Музафарова, добавляя, что с двумя маленькими детьми это было, мягко говоря, хлопотно.
Дети Инглисины Растумхановны выросли, но нормальный доступ к воде все равно оставался существенной проблемой: в 2014 года она с мужем переехала в новый дом. Участок немаленький — 22 сотки, за хозяйством только успевай следить — тут и огород, и куры, и домашняя скотина. Супруг работает вахтовым методом, и ходить за водой с каждым годом было все тяжелее.
— С появлением нового водопровода у нас дома теперь проблем нет — можно спокойно стирать, посуду помыть, искупаться. В летний сезон много воды нужно и для огорода, — говорит Инглисина Музафарова.
Пенсионеры Роза и Тагир Сулимановы, несмотря на жару, тоже работают в огороде — говорят, дело привычное — пока дома у них «пашет» стиральная машина.
— Отлично водопровод работает — и горячая, и холодная вода есть. И стирка уже не проблема. Как в городе живем! Сейчас вот такая жара стоит — представляете, сколько воды только на полив нужно? Думаю, все население деревни согласится, что эта помощь была для нас жизненно необходима. Поэтому спасибо большое «Башнефти» за такую помощь, — говорит Роза Сулиманова.
Местная жительница Айгуль Гиниятова рассказывает, что от колодца с родниковой водой до ближайшего кунгакского дома — метров 400, не меньше (плюс дорога до своего дома):
— Пока были маленькие, воду носили взрослые. Как подросли — стали помогать родителям. Сейчас, конечно, это вспоминается с теплом, но тогда, откровенно говоря, было тяжело.
Старожил деревни Кунгак Аснаф Фатхлисламов вспоминает, что прежняя система водопроводного снабжения была сделана в деревне в конце 80-х годов:
— Может быть, время свое дело сделало, может — с качеством работ было что-то неладно. Словом, начались проблемы с водоснабжением — перебои, утечки. На одном из собраний в кунгакском клубе мы подняли вопрос о строительстве нового водопровода. Идею поддержали, в результате мы написали коллективное письмо от населения в «Башнефть». И компания откликнулась: на следующий год начались работы. Сейчас в Кунгаке нет даже маленьких перебоев с водой.
По словам главы Аскинского района Диниса Юсупова, вопрос ремонта водопровода в Кунгаке назревал давно, поэтому администрация района вышла с такой инициативой:
— Вопрос был наболевший: воды в колодцах не хватало, водонапорные башни устарели, трубы обветшали. Нефтяники помогли, спасибо им, и сейчас в деревне есть качественное водоснабжение. Отмечу, «Башнефть» начала добывать нефть на территории Аскинского района в 1988 году и с тех пор активно взаимодействует с администрацией района: было построено много километров дорог, мостов, социально-культурные объекты, немалая помощь была оказана в плане их капитального ремонта. В этом году завершается капремонт районного ДК.
Стоит добавить, что ситуация, схожая с тем, что была в Кунгаке, наблюдается во многих селах республики: система водообеспечения не ремонтируется десятилетиями, поэтому приходится пользоваться отдаленными родниками, колодцами и устаревшими водоводами. При поддержке «Башнефти» за последние пять лет жители 30 населенных пунктов в 17 районах региона (более 50 тыс. человек), получили доступ к централизованному питьевому водоснабжению. Средства были выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью», которое действует с 2017 года.
В частности, в д. Верхнеманчарово (Илишевский район) профинансировано строительство водовода, насосной станции с водонапорными башнями. Проведен капремонт Тукаевского водозабора в Туймазинском районе. В Янауле разработана проектно-сметная документация для модернизации систем водоснабжения и водоподготовки. В Ермекеевском районе нефтяники профинансировали строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения села Тарказы, отремонтированы водопроводные сети в четырех селах, благоустроены родники. В селе Чекмагуш сейчас ремонтируется система водоснабжения, которая обеспечит качественной водой 13 тыс. жителей райцентра.
Помимо д. Кунгак, полностью завершен капремонт наружных сетей водопровода в с. Юмагузино (Кугарчинский район), системы водоснабжения в д. Максютово (Стерлибашевский район), трех населенных пунктах в Мечетлинском районе, водопроводных сетей в шести селах в Ишимбайском районе, насосной станции «Уразаево» в д. Староуразаево (Краснокамский район) и магистрального водовода Сабанчи-Редькино.