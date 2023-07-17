Живительная влага: нефтяники помогают сельчанам с водой

— Кунгак — моя родная деревня. Я здесь родилась, выросла, училась — и всю жизнь здесь жила. Конечно, было тяжело: воды в доме не было, мы целый день ее таскали из колодца коромыслом — пять раз минимум, по два ведра. А что делать? — вспоминает учительница начальных классов на пенсии Инглисина Музафарова, добавляя, что с двумя маленькими детьми это было, мягко говоря, хлопотно.