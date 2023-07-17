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Жительница Башкирии нашла гранату возле сельсовета и принесла ее домой

17 июля 2023, 08:24
Фото: 1MI

Жительница Башкирии нашла гранату возле сельсовета

Предмет похожий на ручную гранату женщина нашла в деревне Ленинский Иглинского района.

В Иглинском районе местная жительница в кустах у здания сельсовета обнаружила предмет, напоминающий ручную гранату. После чего решила принеси ее домой.

Фото: Честно говоря//telegram

В конечном итоге женщина все же позвонила в экстренные службы. Об этом сообщает телеграм-канал «Честно говоря». На место оперативно выехали сотрудники ОМОН «Урал».

Выяснилось, что предмет похожий на муляж гранаты оказался ее муляжом, заверили в пресс-службе Росгвардии РБ.

#Элина Сайфранова
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