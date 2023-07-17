Жительница Башкирии нашла гранату возле сельсовета и принесла ее домой

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Иглинском районе местная жительница в кустах у здания сельсовета обнаружила предмет, напоминающий ручную гранату. После чего решила принеси ее домой.
В конечном итоге женщина все же позвонила в экстренные службы. Об этом сообщает телеграм-канал «Честно говоря». На место оперативно выехали сотрудники ОМОН «Урал».
Выяснилось, что предмет похожий на муляж гранаты оказался ее муляжом, заверили в пресс-службе Росгвардии РБ.