mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Изображение материала

«Время еще есть»: что происходит с турами из Уфы в Крым после взрыва на мосту

17 июля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Движение на Крымском мосту было приостановлено в связи с ночным взрывом, что спровоцировало возникновение крупной пробки на мосту. В ситуации разбираются правоохранители. Mkset решил выяснить, продолжат ли автобусные рейсы ходить из Уфы на Крымский полуостров.

Mkset решил выяснить, как ситуация на Крымском мосту повлияла на региональных туроператоров: продолжат ли ходить автобусные рейсы из Уфы в Крым.

Сотрудники туроператора «АвтоКруиз» сообщили Mkset, что на данный момент об изменениях ничего не знают, добавив, что им ещё «нужно уточнить информацию».

В фирме «Авторейс» сотрудники заявили, что автобусные туры в Крым продаются без изменений.

Также Mkset обратился за комментарием к туроператору PegasTouristic, однако там заявили, что крайне редко занимаются организацией автобусных туров, порекомендовав обратиться в фирму 1001bus.

Представитель туроператора сообщил, что официального запрета от Ростуризма по данному направлению нет. К примеру, ближайший рейс компании в Крым отправляется 20 июля. При этом в фирме отмечают, что до этого времени ситуация может измениться.

— Официального запрета от Ростуризма нет. У нас ближайший рейс 20 июля, поэтому время ещё есть, получить новую информацию по ситуации, — прокомментировали в 1001bus.

Ранее сегодня на Крымском мосту произошел взрыв, сообщают «Новые известия» со ссылкой на губернатора Сергея Аксенова. В результате инцидента погибли двое человек, ещё один — госпитализирован. По одной из версий, атаку могли совершить беспилотники ВСУ.

Меж тем на Крымском мосту образовалась пробка. Власти региона настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам выбирать альтернативный сухопутный маршрут.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Натуральные барыги»: Хабирову рассказали ужасы о святых местах в Красноусольском
Сегодня, 11:40
«Откровенное воровство»: жительница Башкирии пожаловалась на стадион-долгострой
Сегодня, 11:42
«Свиньи в центре города»: смотрим, как центр Соль-Илецка утонул в мусоре
Сегодня, 06:24
Осталась неделя: популярный среди жителей маршрут закрывают в Уфе
Сегодня, 09:01
Массовые проверки в квартирах уфимцев начнутся с 21 июля
Сегодня, 12:14