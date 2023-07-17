«Время еще есть»: что происходит с турами из Уфы в Крым после взрыва на мосту

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Mkset решил выяснить, как ситуация на Крымском мосту повлияла на региональных туроператоров: продолжат ли ходить автобусные рейсы из Уфы в Крым.
Сотрудники туроператора «АвтоКруиз» сообщили Mkset, что на данный момент об изменениях ничего не знают, добавив, что им ещё «нужно уточнить информацию».
В фирме «Авторейс» сотрудники заявили, что автобусные туры в Крым продаются без изменений.
Также Mkset обратился за комментарием к туроператору PegasTouristic, однако там заявили, что крайне редко занимаются организацией автобусных туров, порекомендовав обратиться в фирму 1001bus.
Представитель туроператора сообщил, что официального запрета от Ростуризма по данному направлению нет. К примеру, ближайший рейс компании в Крым отправляется 20 июля. При этом в фирме отмечают, что до этого времени ситуация может измениться.
— Официального запрета от Ростуризма нет. У нас ближайший рейс 20 июля, поэтому время ещё есть, получить новую информацию по ситуации, — прокомментировали в 1001bus.
Ранее сегодня на Крымском мосту произошел взрыв, сообщают «Новые известия» со ссылкой на губернатора Сергея Аксенова. В результате инцидента погибли двое человек, ещё один — госпитализирован. По одной из версий, атаку могли совершить беспилотники ВСУ.
Меж тем на Крымском мосту образовалась пробка. Власти региона настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам выбирать альтернативный сухопутный маршрут.