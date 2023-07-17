Власти Уфы потратят до 2,5 млн рублей на благоустройство парка «Волна»

Напомним, работы в парке «Волна» в уфимском микрорайоне Затон планируется завершить в октябре этого года. Также в апреле этого года на реконструкцию был закрыт сад Аксакова. Ранее стало известно, что мэрия города закупает для парка несколько декоративных скульптур — образов, появившихся на страницах произведений Сергея Аксакова. В частности, среди них заявлены аленький цветочек и птицы.