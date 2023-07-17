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Власти Уфы хотят установить новый арт-объект на площади Салавата Юлаева

17 июля 2023, 11:21
Фото: 1MI
Тендер на изготовление арт-объекта опубликован на сайте Госзакупок, его начальная стоимость 1,067 миллиона рублей.

В Уфе на площади Салавата Юлаева власти намерены установить новый арт-объект за 1,067 миллиона рублей. Представлять из себя он будет надпись латинскими буквами: «UFA».

В информации к тендеру на сайте Госзакупок сообщатся, что параметры высота и длина каждой буквы не должны быть меньше 1,7 и 1,2 метра соответственно. К тому же буквы планируется разместить на платформе высотой около метра.

Выполнить арт-объект подрядчик должен будет в бирюзовом цвете с белым орнаментом и добавить к нему подсветку.

Поиски подрядчика продлятся до 26 июля, а выполнить все работы необходимо будет до 10 октября 2023 года.

#Элина Сайфранова
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