Власти Уфы хотят установить новый арт-объект на площади Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Уфе на площади Салавата Юлаева власти намерены установить новый арт-объект за 1,067 миллиона рублей. Представлять из себя он будет надпись латинскими буквами: «UFA».
В информации к тендеру на сайте Госзакупок сообщатся, что параметры высота и длина каждой буквы не должны быть меньше 1,7 и 1,2 метра соответственно. К тому же буквы планируется разместить на платформе высотой около метра.
Выполнить арт-объект подрядчик должен будет в бирюзовом цвете с белым орнаментом и добавить к нему подсветку.
Поиски подрядчика продлятся до 26 июля, а выполнить все работы необходимо будет до 10 октября 2023 года.