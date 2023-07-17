В Уфе подростка ранили ножом в сердце и чудом спасли

Мальчика-подростка доставили ГДКБ № 17 в экстренном порядке и каждая секунда могла стать последней, состояние раненого ребенка оценивалось как критическое. Помогли в ситуации и врачи скорой помощи, которые своевременно оповестили больницу о тяжелом пациенте и его приезду в учреждение уже была развернута операционная, где мальчику на работающем сердце ушили рану и ликвидировали риск кровотечения. Сообщил глава минздрава Башкирии и о том, что гемодинамика пациента уже восстановилась.