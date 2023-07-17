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В Уфе подростка ранили ножом в сердце и чудом спасли

17 июля 2023, 11:37
Фото: 1MI

В Уфе хирурги за 1 час и 15 минут ушили ножевое ранение на работающем сердце ребенка

Как ребенок получил ножевое в сердце не сообщается, но самое важное, что ребенок жив, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин 17 июля.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал об уникальной операции, которую провела мультидисциплинарная хирургическая бригада. Руководил врачаи разных профилей заведующий травмотологическим отделение детской больницы № 17 в Уфе Иран Шарипов.

Мальчика-подростка доставили ГДКБ № 17 в экстренном порядке и каждая секунда могла стать последней, состояние раненого ребенка оценивалось как критическое. Помогли в ситуации и врачи скорой помощи, которые своевременно оповестили больницу о тяжелом пациенте и его приезду в учреждение уже была развернута операционная, где мальчику на работающем сердце ушили рану и ликвидировали риск кровотечения. Сообщил глава минздрава Башкирии и о том, что гемодинамика пациента уже восстановилась.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#18+#Новости Уфы
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