В Уфе пассажирский «НефАЗ» врезался в электроопору

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Published Сегодня, 12:00
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В Уфе на улице Сельской-Богородской в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом. Автобус «Башавтотранса» следовал по маршруту № 110С, он двигался со стороны Сипайловской улицы Жукова и по неизвестным причинам наехал на электроопору.
Известно, что водителю автобуса 56 лет и по предварительным данным причиной столкновения со столбом стало внезапное ухудшение его самочувствия. К счастью какие-либо повреждения получил только автобус, а и водитель и пассажиры остались целы.