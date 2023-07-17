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В Уфе пассажирский «НефАЗ» врезался в электроопору

17 июля 2023, 12:00
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

В уфимском Инорсе водитель «НефАЗа» по маршруту 110С въехал в электроопору

В автобусе на момент происшествия находилось около 20 пассажиров, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе 17 июля.

В Уфе на улице Сельской-Богородской в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом. Автобус «Башавтотранса» следовал по маршруту № 110С, он двигался со стороны Сипайловской улицы Жукова и по неизвестным причинам наехал на электроопору.

Известно, что водителю автобуса 56 лет и по предварительным данным причиной столкновения со столбом стало внезапное ухудшение его самочувствия. К счастью какие-либо повреждения получил только автобус, а и водитель и пассажиры остались целы.

Момент аварии с пассажирским автобусом и перевернутой иномаркой в Уфе попал на видео
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#Уфа#Происшествия#Новости Уфы#Транспорт#18+#Общественный транспорт#Ирина Деревянчук
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