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В Уфе нетрезвая женщина попыталась зарезать 17-летнего подростка

17 июля 2023, 15:00
Фото: 1MI

Жительницу Уфы обвинили в покушении на убийство 17-летнего подростка

Причиной, по которой женщина схватилась за нож, якобы стала фривольная манера общения подростка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета

По версии следствия, инцидент произошел 1 июля в садовом доме в СНТ «Вишенка» в Уфе. Две женщины распивали спиртное, позднее к застолью присоединился 17-летний сосед владелицы дома. Далее между молодым человеком и гостьей произошел конфликт. Женщине якобы не понравилась манера общения подростка. По её мнению, в его речи было слишком много нецензурных выражений.

В ходе конфликта женщина схватилась за нож и им же нанесла подростку удар в грудь. Мальчик был экстренно госпитализирован и выжил благодаря своевременно оказанной помощи медиков.

Женщина после того, как нанести удар ножом, скрылась с места преступления. Вскоре её все же удалось задержать. Подозреваемая созналась в содеянном и была заключена под стражу.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Город#Общество#Подросток#Алкоголь#Конфликт#Следственный комитет#Следственные действия
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