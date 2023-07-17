В Уфе нетрезвая женщина попыталась зарезать 17-летнего подростка

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:13
По версии следствия, инцидент произошел 1 июля в садовом доме в СНТ «Вишенка» в Уфе. Две женщины распивали спиртное, позднее к застолью присоединился 17-летний сосед владелицы дома. Далее между молодым человеком и гостьей произошел конфликт. Женщине якобы не понравилась манера общения подростка. По её мнению, в его речи было слишком много нецензурных выражений.
В ходе конфликта женщина схватилась за нож и им же нанесла подростку удар в грудь. Мальчик был экстренно госпитализирован и выжил благодаря своевременно оказанной помощи медиков.
Женщина после того, как нанести удар ножом, скрылась с места преступления. Вскоре её все же удалось задержать. Подозреваемая созналась в содеянном и была заключена под стражу.