В ходе СВО погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Константин Кулагин

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Константин Кулагин родился и первые годы жизни провел в горняцком поселке, где окончил школу, а после отправился на службу в ВС РФ. Позднее получил образование по специальности горняка в Сибайском политехническом колледже. Работал шахтером.
Глава администрации выразил свои соболезнования родным и близким погибшим, отметив, что тот был «заботливым сыном, любящим мужем, добрым отцом, верным другом, патриотом своей страны».