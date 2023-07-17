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В ходе СВО погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Константин Кулагин

17 июля 2023, 11:42
Фото: Рустам Шарипов// VK.com
Церемония прощания с погибшим состоялась днем ранее, 6 июля, в селе Бурибай, сообщил в соцсетях глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов

Константин Кулагин родился и первые годы жизни провел в горняцком поселке, где окончил школу, а после отправился на службу в ВС РФ. Позднее получил образование по специальности горняка в Сибайском политехническом колледже. Работал шахтером.

Глава администрации выразил свои соболезнования родным и близким погибшим, отметив, что тот был «заботливым сыном, любящим мужем, добрым отцом, верным другом, патриотом своей страны».

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#СВО#Участники СВО
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