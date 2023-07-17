В Башкирии сотрудников полиции обвинили в хищении изъятого оборудования

Отмечается, что помимо этого злоумышленник вместе с двумя подчиненными, а также двумя сотрудниками компании-конкурента похитил хранившееся там имущество. Сумма ущерба, нанесенного в результате их действий, составила более 1,4 млн рублей. При этом ООО «Центр переработки катализаторов» также понесла убытки в связи с приостановкой деятельности из-за изъятой ранее техники.