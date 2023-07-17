В Башкирии сотрудников полиции обвинили в хищении изъятого оборудования

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Как установлено следствием, летом 2020 года в распоряжение начальника отдела уголовного розыска, врио заместителя начальника отдела полиции, попали сведения о возможных нарушениях в деятельности фирмы ООО «Центр переработки катализаторов». Злоумышленник, воспользовавшись данной информацией, изъял у фирмы автомобильные катализаторы и оборудование. Все изъятое незаконно хранилось в гаражном боксе на территории отдела полиции в течение двух месяцев.
Отмечается, что помимо этого злоумышленник вместе с двумя подчиненными, а также двумя сотрудниками компании-конкурента похитил хранившееся там имущество. Сумма ущерба, нанесенного в результате их действий, составила более 1,4 млн рублей. При этом ООО «Центр переработки катализаторов» также понесла убытки в связи с приостановкой деятельности из-за изъятой ранее техники.
В настоящий момент обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест на общую сумму два млн рублей.