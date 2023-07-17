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В Башкирии сотрудников полиции обвинили в хищении изъятого оборудования

17 июля 2023, 16:13
Фото: 1MI
На имущество наложен арест на сумму более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета

Как установлено следствием, летом 2020 года в распоряжение начальника отдела уголовного розыска, врио заместителя начальника отдела полиции, попали сведения о возможных нарушениях в деятельности фирмы ООО «Центр переработки катализаторов». Злоумышленник, воспользовавшись данной информацией, изъял у фирмы автомобильные катализаторы и оборудование. Все изъятое незаконно хранилось в гаражном боксе на территории отдела полиции в течение двух месяцев.

Отмечается, что помимо этого злоумышленник вместе с двумя подчиненными, а также двумя сотрудниками компании-конкурента похитил хранившееся там имущество. Сумма ущерба, нанесенного в результате их действий, составила более 1,4 млн рублей. При этом ООО «Центр переработки катализаторов» также понесла убытки в связи с приостановкой деятельности из-за изъятой ранее техники.

В настоящий момент обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях. В пресс-службе ведомства подчеркивают, что в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест на общую сумму два млн рублей.

#Азамат Нухов
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