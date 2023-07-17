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Published Сегодня, 20:09

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Цены на зерно резко повысились после слов Пескова о прекращении зерновой сделки

17 июля 2023, 20:09
Сразу после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о приостановке сделки по покупке зерна до выполнения российских условий на мировом рынке произошел резкий рост цен на зерно.

Цены на фьючерсы на пшеницу на сентябрьскую поставку выросли примерно на 4 процента. На данный момент стоимость бушеля пшеницы составляет около 6,8 доллара, пишет runews24.ru. Бушель — это единица измерения объема сыпучих веществ, она равна примерно трём обычным ведрам.

Наивысшая цена за бушель сегодня составила 6,89 доллара, что примерно на 1 доллар ниже пиковых значений июня. В то время зерновая сделка все еще была в силе, так как продолжался экспорт зерна из украинских портов.

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