Цены на зерно резко повысились после слов Пескова о прекращении зерновой сделки

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Цены на фьючерсы на пшеницу на сентябрьскую поставку выросли примерно на 4 процента. На данный момент стоимость бушеля пшеницы составляет около 6,8 доллара, пишет runews24.ru. Бушель — это единица измерения объема сыпучих веществ, она равна примерно трём обычным ведрам.
Наивысшая цена за бушель сегодня составила 6,89 доллара, что примерно на 1 доллар ниже пиковых значений июня. В то время зерновая сделка все еще была в силе, так как продолжался экспорт зерна из украинских портов.