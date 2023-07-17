«Свиньи в центре города»: смотрим, как центр Соль-Илецка утонул в мусоре

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Снимки образовавшейся на улице города кучи мусора публикуют пользователи социальных сетей и выражают свое негодования из-за бездействия коммунальных служб. Об этом сообщает издание 56orb.ru.
В комментариях пользователи, среди которых есть и туристы, не стесняются в сравнениях и открыто пишут свое мнение.
— Свиньи, да и только, — оставил гневный комментарий турист.
— Потому что знают, что за это ничего не будет, — высказал мнение пользователь Серик К.
— Ужас. Курортный городок, — констатирует Юлия.