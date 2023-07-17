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«Свиньи в центре города»: смотрим, как центр Соль-Илецка утонул в мусоре

17 июля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Жители города и туристы возмущены обстановкой в центре города, где посреди улицы разбросан различный хлам, который убирать никто не намерен.

Снимки образовавшейся на улице города кучи мусора публикуют пользователи социальных сетей и выражают свое негодования из-за бездействия коммунальных служб. Об этом сообщает издание 56orb.ru.

Фото: Соль-Илецк Подслушано

В комментариях пользователи, среди которых есть и туристы, не стесняются в сравнениях и открыто пишут свое мнение.

— Свиньи, да и только, — оставил гневный комментарий турист.
— Потому что знают, что за это ничего не будет, — высказал мнение пользователь Серик К.
— Ужас. Курортный городок, — констатирует Юлия.

Ранее мы рассказывали о закрытой ВИП-зоне на озерах в Соль-Илецка, где один час отдыха обходится туристам в 2 000 рублей. А после выяснили соответствует ли ВИП-уровню «звездные» гостиницы города.

#Элина Сайфранова#Лето#Соль-Илецк#Летний отдых#Пляж#Пляжный отдых#Курорт#Всегда актуально
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