Стоматолог рассказала об обязательных условиях установки импланта

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как сообщает NEWS.ru, стоматолог, ортодонт Балакирева отметила, что если зуб-антагонист потерян или удален, установить имплант рекомендуется в обязательном порядке. Эксперт привела пример: когда у человека есть верхний шестой зуб, но нет нижней «шестерки», в результате жевательной нагрузке будут травмироваться ткани десны, поскольку она будет выступать в качестве антагониста при его отсутствии.
При этом специалист напомнила, что существуют ситуации, при которых имплантацию проводить нельзя. К противопоказаниям относятся такие заболевания, как онкология, сахарный диабет, лейкоз и заболевания десен. Балакирева подчеркнула, что перед имплантацией зубов пациент в обязательном порядке должен пройти процедуру диагностики.
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