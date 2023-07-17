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Стоматолог рассказала об обязательных условиях установки импланта

17 июля 2023, 13:33
Врач-стоматолог, ортодонт Мария Балакирева рассказала, когда и кому рекомендуется обязательно устанавливать зубные импланты. По ее словам, пройти процедуру имплантации рекомендуется, когда нет одной или нескольких единиц зубного ряда, а также если отсутствует зуб-антагонист.

Как сообщает NEWS.ru, стоматолог, ортодонт Балакирева отметила, что если зуб-антагонист потерян или удален, установить имплант рекомендуется в обязательном порядке. Эксперт привела пример: когда у человека есть верхний шестой зуб, но нет нижней «шестерки», в результате жевательной нагрузке будут травмироваться ткани десны, поскольку она будет выступать в качестве антагониста при его отсутствии.

При этом специалист напомнила, что существуют ситуации, при которых имплантацию проводить нельзя. К противопоказаниям относятся такие заболевания, как онкология, сахарный диабет, лейкоз и заболевания десен. Балакирева подчеркнула, что перед имплантацией зубов пациент в обязательном порядке должен пройти процедуру диагностики.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупреждала, что заболевания десен и кариес могут стать причиной развития разных болезней, в том числе к гаймориту, а также стать причиной головокружения и болей в ушах

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