Стоматолог рассказала об обязательных условиях установки импланта

Как сообщает NEWS.ru, стоматолог, ортодонт Балакирева отметила, что если зуб-антагонист потерян или удален, установить имплант рекомендуется в обязательном порядке. Эксперт привела пример: когда у человека есть верхний шестой зуб, но нет нижней «шестерки», в результате жевательной нагрузке будут травмироваться ткани десны, поскольку она будет выступать в качестве антагониста при его отсутствии.