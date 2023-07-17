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Стали известны подробности тушения страшного пожара в Белорецком районе

17 июля 2023, 08:10
Фото: Midjourney
Речь идет о тушении пожара в Узянском лесничестве Белорецкого района, площадь горения которого достигала 1 664,5 га.

Сегодня, 17 июля, глава Госкомитета по ЧС РБ Фарит Гумеров рассказал подробности тушения крупного лесного пожара в Узянском лесничестве.

Как оказалось во время перехода низового пожара на верховой в лесу оказалась отрезана группа из 24 участников тушения пожара. Эвакуировать с опасного место их смогли только на спасательном вертолете, который осуществлял сбор воды.

Напомним, что локализован пожар был на площади 1 664,5 га, вечером воскресенья его удалось ликвидировать. Глава Башкирии поручил представить к награде причастных к тушению очага.

#Элина Сайфранова
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