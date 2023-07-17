Санкции, исчезновение автобусного маршрута и удар в грудь за мат в Башкирии

В чатах жителей Демского района Уфы стало появляться фото, якобы сделанное в салоне автобуса по маршруту №214. В тексте объявления говорится, что с 24 июля маршрут прекратит свою работу в связи «с невостребованностью и снижением пассажиропотока». Жители микрорайона, в свою очередь, негодуют. По их словам, данный маршрут проходил через несколько крупных заводов и был весьма востребован среди граждан. Mkset обратился за разъяснениями в пресс-службу мэрии Уфы, где заявили, что в данный момент объявлен конкурс, а прежний перевозчик действительно перестал обслуживать маршрут.