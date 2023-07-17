Санкции, исчезновение автобусного маршрута и удар в грудь за мат в Башкирии

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
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Updated Сегодня, 17:02
В отношении министра семьи, труда и соцзащиты Ленары Ивановой Великобритания ввела санкции. В документе отмечается, что санкции были введены в связи с предполагаемым участием министра в принудительной депортацией украинских детей в Россию. Всего в санкционный пакет Великобритании было включено 13 россиян.
На странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова появился развернутый комментарий от Алии Г. Женщина решила посетить один из курортов Башкирии Красноусольский. Однако первое, с чем женщина столкнулась в Красноусольском, стало разочарование. По ее мнению, курортом Красноусольский тяжело назвать, а по прибытию туда появляется ощущение, что человек попал в прошлое. Подробнее о том, что ещё шокировало туристку, Mkset рассказывал здесь.
Жительница Мелеуза попросила главу Башкирии обратить внимание на «откровенное воровство» в городе. По словам Оксаны К, последние пять лет якобы ремонтируют городской стадион под открытым небом «Спартак», однако никакие работы, со слов женщины, на объекте не проводятся. На обращение женщины, подробно рассказавшей о ситуации со стадионом, отреагировали в Министерстве строительства и архитектуры РБ.
В чатах жителей Демского района Уфы стало появляться фото, якобы сделанное в салоне автобуса по маршруту №214. В тексте объявления говорится, что с 24 июля маршрут прекратит свою работу в связи «с невостребованностью и снижением пассажиропотока». Жители микрорайона, в свою очередь, негодуют. По их словам, данный маршрут проходил через несколько крупных заводов и был весьма востребован среди граждан. Mkset обратился за разъяснениями в пресс-службу мэрии Уфы, где заявили, что в данный момент объявлен конкурс, а прежний перевозчик действительно перестал обслуживать маршрут.
В Уфе нетрезвая женщина попыталась зарезать подростка. Две женщины распивали спиртное, позднее к застолью присоединился 17-летний сосед владелицы дома. Далее между молодым человеком и гостьей произошел конфликт. Женщине якобы не понравилась манера общения подростка. В ходе ссоры женщина схватилась за нож и нанесла мальчику удар в грудь.