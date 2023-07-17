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«РТК-Солар» поможет повысить уровень подготовки ИБ-специалистов

17 июля 2023, 11:44
Фото: Ростелеком
18 июля 2023 года в Уфе в рамках Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов ГК «РТК-Солар» проведет киберолимпиаду для студентов российских ВУЗов и деловую сессию для специалистов по информационной безопасности.

В соревновании примут участие Уфимский университет науки и технологий, Московский авиационный институт, Военная академия связи, Университет ИТМО и другие. Эксперты «РТК-Солар» помогут будущим ИБ-специалистам отработать действия в ситуации внешних атак на электронные ресурсы.

Для проведения киберучений будет использоваться программно-техническая платформа «Солар Кибермир». Она позволяет проводить тренировки в условиях максимально близких к реальной жизни благодаря смоделированным цифровым копиям типовых инфраструктур предприятий разных отраслей. Сценарии киберучений построены на базе ежедневного анализа около 180 млрд событий информационной безопасности в рамках обеспечения защиты более 850 крупнейших российских коммерческих и государственных организаций.

В программе деловой сессии — обсуждение вопросов подготовки квалифицированных кадров с учетом быстрой смены приоритетов в ИТ- и ИБ-отраслях, возможности непрерывного совершенствования навыков ИБ-специалистов с целью обеспечения киберустойчивости страны с представителями региональных органов государственной власти, предприятий промышленности и других организаций из разных отраслей экономики.

Только за 2022 год специалисты «РТК-Солар» выявили и отразили 911 тысяч внешних атак на информационные ресурсы клиентов. Тенденция 2023 года — гораздо лучшая их организация, что резко повысило требования к навыкам сотрудников, занимающимся обеспечением безопасности в цифровом пространстве.

— Практическая защита от кибератак — это самый востребованный навык, который значительно расширяет возможности по построению карьеры в ИБ-индустрии. Однако возможности его получения, особенно для молодых специалистов, существенно ограничены. Проведение киберучений на реальной инфраструктуре организаций очень рискованно из-за опасности нарушить работу ИТ- и бизнес-процессов. Чтобы создать студентам и сот­рудникам ­ИБ-служб условия для отработки киберугроз мы создали и развиваем платформу «Солар Кибермир», на базе которой проводится Киберолимпиада. Отработку практических навыков на платформе прошли уже более 3 000 специалистов, сейчас мы готовим более 100 ежемесячно, — сказал Евгений Акимов, директор Национального киберполигона, «Ростелеком-Солар».

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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