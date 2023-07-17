«РТК-Солар» поможет повысить уровень подготовки ИБ-специалистов

— Практическая защита от кибератак — это самый востребованный навык, который значительно расширяет возможности по построению карьеры в ИБ-индустрии. Однако возможности его получения, особенно для молодых специалистов, существенно ограничены. Проведение киберучений на реальной инфраструктуре организаций очень рискованно из-за опасности нарушить работу ИТ- и бизнес-процессов. Чтобы создать студентам и сот­рудникам ­ИБ-служб условия для отработки киберугроз мы создали и развиваем платформу «Солар Кибермир», на базе которой проводится Киберолимпиада. Отработку практических навыков на платформе прошли уже более 3 000 специалистов, сейчас мы готовим более 100 ежемесячно, — сказал Евгений Акимов, директор Национального киберполигона, «Ростелеком-Солар».