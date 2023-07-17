«Ростелеком» приглашает уфимцев на предпремьерный показ сериала «Макс и Гусь»

— Известные российские актеры, великолепная режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, юмор — всё это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников «Зёмы», но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий, — рассказал генеральный продюсер сериала «Макс и Гусь» Андрей Шишканов.