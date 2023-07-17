«Ростелеком» приглашает уфимцев на предпремьерный показ сериала «Макс и Гусь»

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
«Макс и Гусь» — спин-офф популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зёма 3». Фильм сочетает криминальные твисты, драматические ситуации и легкий юмор.
В сериале снимались Никита Кологривый и Владимир Карпук. Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург.
— Известные российские актеры, великолепная режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, юмор — всё это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников «Зёмы», но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий, — рассказал генеральный продюсер сериала «Макс и Гусь» Андрей Шишканов.
Увидеть первые серии истории и узнать, как сложились дальнейшие отношения Макса и Гуся, уфимцы смогут на предпремьерном показе в МЦ «Артерия» в 19:00 по адресу: проспект Октября, 67/2. «Ростелеком» подарит участникам встречи возможность пообщаться с режиссером сериала и узнать подробности съемочного процесса.
Семь серий первого сезона будут доступны в видеосервисе Wink с 20 июля.