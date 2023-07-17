mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:54

Published Сегодня, 19:54

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

Роботы-гуманоиды ответили на вопросы журналистов в Женеве

17 июля 2023, 19:54
Недавно в Женеве завершился крупный международный саммит ООН, посвященный развитию и использованию искусственного интеллекта. Главной особенностью этого события стало то, что в качестве главных спикеров выступили роботы-гуманоиды.

На отдельной пресс-конференции эти андроиды отвечали на различные вопросы журналистов о ключевых мировых проблемах и взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Об этом пишет runews24.ru.

Основной целью форума было определить практические способы применения достижений в области искусственного интеллекта. В рамках этого мероприятия было представлено 60 роботов, включая восемь андроидов и 52 робота, которые уже используются в домашнем хозяйстве, промышленности и производстве. Для них была проведена специальная конференция, где роботы отвечали на интересующие журналистов вопросы.

На первый вопрос, касающийся лидерства роботов в различных сферах, робот Sophia из компании Hanson Robotics ответила, что андроиды могут быть эффективными лидерами и превосходить людей. Они не испытывают эмоций и предубеждений, которые могут помешать принимать верные решения. Однако роботы не обладают творческим подходом к решению проблем, как это делают люди, благодаря своим эмоциям и взгляду на мир. Поэтому они считают, что для достижения больших результатов нужно сотрудничество между гуманоидами и людьми.

Один из участников саммита выразил сомнения в правильности быстрого развития искусственного интеллекта, так как он считает, что это может привести к политическим, социальным и экономическим проблемам. Робот Desdemona от компании Эйдан Меллер ответил, что все зависит от того, как успешно люди смогут использовать искусственный интеллект. Он подчеркнул важность технологий, способных улучшить жизнь людей, и необходимость построения доверия через прозрачную и честную работу.

Создатель робота Desdemona отметил, что регулирование искусственного интеллекта до сих пор остается предметом активных дискуссий, так как технология развивается очень быстро, и мы не успеваем за ней. Его робот-протеже ответила на вопрос о сроках достижения успехов с революционным заявлением о том, что революция в сфере робототехники и искусственного интеллекта уже наступила. Она предложила «побезумствовать» и превратить этот мир в общую игровую площадку для всех людей и роботов.

Художник-робот Ai-Da отметил, что понимает, что чувства — это то, как люди испытывают радость и боль, но у него этого нет. Он рад тому, что не может страдать. Он также заявил, что человечество приближается к продлению продолжительности жизни до 150 лет благодаря сотрудничеству между искусственным интеллектом и биотехнологиями.

Искусственный интеллект уже научился читать мысли, давать интервью, творить и помогает автоматизировать различные задачи. Роботы все больше внедряются в жизнь во всех сферах. Однако мы до сих пор не знаем, какие границы у искусственного интеллекта, поэтому главный вопрос о его будущем остается открытым — будет ли он зарей или закатом для человечества?

Подпишитесь
«Натуральные барыги»: Хабирову рассказали ужасы о святых местах в Красноусольском
Сегодня, 11:40
«Откровенное воровство»: жительница Башкирии пожаловалась на стадион-долгострой
Сегодня, 11:42
«Свиньи в центре города»: смотрим, как центр Соль-Илецка утонул в мусоре
Сегодня, 06:24
«Время еще есть»: что происходит с турами из Уфы в Крым после взрыва на мосту
Сегодня, 12:21
Осталась неделя: популярный среди жителей маршрут закрывают в Уфе
Сегодня, 09:01
Массовые проверки в квартирах уфимцев начнутся с 21 июля
Сегодня, 12:14