Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
На отдельной пресс-конференции эти андроиды отвечали на различные вопросы журналистов о ключевых мировых проблемах и взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Об этом пишет runews24.ru.
Основной целью форума было определить практические способы применения достижений в области искусственного интеллекта. В рамках этого мероприятия было представлено 60 роботов, включая восемь андроидов и 52 робота, которые уже используются в домашнем хозяйстве, промышленности и производстве. Для них была проведена специальная конференция, где роботы отвечали на интересующие журналистов вопросы.
На первый вопрос, касающийся лидерства роботов в различных сферах, робот Sophia из компании Hanson Robotics ответила, что андроиды могут быть эффективными лидерами и превосходить людей. Они не испытывают эмоций и предубеждений, которые могут помешать принимать верные решения. Однако роботы не обладают творческим подходом к решению проблем, как это делают люди, благодаря своим эмоциям и взгляду на мир. Поэтому они считают, что для достижения больших результатов нужно сотрудничество между гуманоидами и людьми.
Один из участников саммита выразил сомнения в правильности быстрого развития искусственного интеллекта, так как он считает, что это может привести к политическим, социальным и экономическим проблемам. Робот Desdemona от компании Эйдан Меллер ответил, что все зависит от того, как успешно люди смогут использовать искусственный интеллект. Он подчеркнул важность технологий, способных улучшить жизнь людей, и необходимость построения доверия через прозрачную и честную работу.
Создатель робота Desdemona отметил, что регулирование искусственного интеллекта до сих пор остается предметом активных дискуссий, так как технология развивается очень быстро, и мы не успеваем за ней. Его робот-протеже ответила на вопрос о сроках достижения успехов с революционным заявлением о том, что революция в сфере робототехники и искусственного интеллекта уже наступила. Она предложила «побезумствовать» и превратить этот мир в общую игровую площадку для всех людей и роботов.
Художник-робот Ai-Da отметил, что понимает, что чувства — это то, как люди испытывают радость и боль, но у него этого нет. Он рад тому, что не может страдать. Он также заявил, что человечество приближается к продлению продолжительности жизни до 150 лет благодаря сотрудничеству между искусственным интеллектом и биотехнологиями.
Искусственный интеллект уже научился читать мысли, давать интервью, творить и помогает автоматизировать различные задачи. Роботы все больше внедряются в жизнь во всех сферах. Однако мы до сих пор не знаем, какие границы у искусственного интеллекта, поэтому главный вопрос о его будущем остается открытым — будет ли он зарей или закатом для человечества?