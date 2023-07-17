Создатель робота Desdemona отметил, что регулирование искусственного интеллекта до сих пор остается предметом активных дискуссий, так как технология развивается очень быстро, и мы не успеваем за ней. Его робот-протеже ответила на вопрос о сроках достижения успехов с революционным заявлением о том, что революция в сфере робототехники и искусственного интеллекта уже наступила. Она предложила «побезумствовать» и превратить этот мир в общую игровую площадку для всех людей и роботов.