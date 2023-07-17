РЭО: Органы власти начнут ориентироваться на новые правила утилизации электролома

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Как сообщает gorod55.ru, согласно новым требованиям, утилизаторы теперь должны, помимо специальной лицензии, иметь определенные мощности и систему весового контроля.
Достоинства такого нововведения прокомментировал гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он напомнил, что органы местного самоуправления обязаны списывать электронику и технику, передавать ее на утилизацию, для чего устраивается розыгрыш тендеров. До того как был учрежден приказ № 173 Минприроды России, ситуация обстояла так, что органы власти не могли добавить в отправляемую на конкурс документацию ничего кроме лицензии утилизатора. Из-за этого на конкурсах нередко побеждали недобросовестные компании — даже такие, которые не специализировались на утилизации. В приказ по обращению с однородными отходами включили устраняющие такие недочеты правила. Теперь главы государственных и муниципальных предприятий и организаций должны опираться на новые правила при рассмотрении представленной для участия в конкурсах документации.
Существующие сейчас правила предусматривают обязательную для государственных и муниципальных предприятий и учреждений организацию конкурсных отборов самых достойных исполнителей работ по утилизации вышедшего из обихода электронного и электротехнического оборудования.
Ранее таких нормативов, регламентирующих глубину и технические процессы утилизации ОЭЭО, не было. Однако в скором времени при утилизации переработчики должны будут извлекать как минимум 85% вторсырья от массы поставляемых им отходов. Такие меры помогут отрасли защититься от действий недобросовестных переработчиков, которые обычно извлекают только самую ликвидную фракцию электролома.
Также стоит отметить, что приказ Минприроды РФ № 399, который действует с 1 марта прошлого года, учредил несколько требований к обращению с ОЭЭО. Так, в статье 56 указано, что ИП и юридические лица должны за 11 месяцев передать отходы электроники организациям, которые на законных основаниях осуществляют сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и хранение видов отходов, относящихся к категории «Отходы электронного оборудования».
Приказ № 173 вступит в силу с 1 сентября 2023 года.