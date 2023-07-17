РЭО: Органы власти начнут ориентироваться на новые правила утилизации электролома

Достоинства такого нововведения прокомментировал гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он напомнил, что органы местного самоуправления обязаны списывать электронику и технику, передавать ее на утилизацию, для чего устраивается розыгрыш тендеров. До того как был учрежден приказ № 173 Минприроды России, ситуация обстояла так, что органы власти не могли добавить в отправляемую на конкурс документацию ничего кроме лицензии утилизатора. Из-за этого на конкурсах нередко побеждали недобросовестные компании — даже такие, которые не специализировались на утилизации. В приказ по обращению с однородными отходами включили устраняющие такие недочеты правила. Теперь главы государственных и муниципальных предприятий и организаций должны опираться на новые правила при рассмотрении представленной для участия в конкурсах документации.