Промышленные масштабы инноваций для жизни: что Сбер представил на Иннопроме

IT, торги и нейросети, а также любые другие бизнес-отрасли имеют определенные риски и нуждаются в защите. Тоже самое касается и частной жизни и здоровья человека. У Сбера есть сервис Сбер Страхование, который поможет грамотно и выгодно застраховать ценное как бизнесу, так и частным клиентам. На Иннопроме специалист на стенде Сбера рассказывал о страховании именно для корпоративных клиентов, однако и частные лица в этом продукте смогут найти то, что им нужно. На Иннопроме Сбер представил геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360», который поможет рассчитать риски бизнеса.