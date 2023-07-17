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Published Сегодня, 12:19

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Промышленные масштабы инноваций для жизни: что Сбер представил на Иннопроме

17 июля 2023, 12:19
Фото: mkset.ru

Чемодан здоровья и билет в IT: чем Сбер удивил на Иннопроме и промышленность и бизнес

Побывали на главной промышленной выставке России и изучили какие сервисы и решения предлагает Сбер бизнесу и частным клиентам.

Стенд Сбера на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге в 2023 году однозначно удивил всех, ведь сервисы и новые продукты применимы и в большом бизнесе и в частной жизни. Пройти мимо было нельзя, при входе в один из залов гостей выставки встречал яркий и светлый стенд Сбера, по периметру окруженный стойками, где узкие специалисты рассказывали о «своем» сервисе, а также демонстрировали как работают новинки.

Если поставить перед собой задачу одним словом описать стенд Сбера, то лучшим вариантом будет термин «цифровизация», именно она в предлагаемых продуктах готова совершенствовать работу не только бизнеса, как большого, так и малого, но и улучшать обычную жизнь людей.

У Сбера, к слову, есть своя, она называется Kandinsky и в режиме онлайн создает шедевры. Их на Иннопроме реализовывали именно так, а участие в создании могли все желающие. Нейросеть получала запросы от пользователя и выдавала результат, а если он особенно впечатлял автора, то его можно было прямо на месте распечатать и сохранить на память.

собственная нейросеть Сберасобственная нейросеть Сбера
собственная нейросеть Сберасобственная нейросеть Сбера
собственная нейросеть Сбера
Фото: mkset.ru

Был на стенде Ббера и другой корнер, где технологии искусственного интеллекта были представлены именно для бизнеса. Компания-партнер SberDevices представила на Иннопроме технологические сервисы, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Среди них платформа для синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, сервис видеоконференций SberJazz и платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.

Коммуникации с клиентами, как действующими, так и с потенциальными, благодаря таким инновационным продуктам вышли на принципиально новой уровень и при общении могут даже считывать эмоции человеческого голоса. А это значит выстраивать деловые отношения с клиентом даже эффективнее, чем это может сделать рядовой менеджер.

Даже голос клиента можно проанализироватьДаже голос клиента можно проанализировать
Даже голос клиента можно проанализировать
Фото: mkset.ru

Но промышленности, которой собственно и посвящен Иннопром на стенде все же уделялось особое внимание, так СберЛизинг представил клиентам самые востребованные виды оборудования в лизинг. Корнер Сбер Бизнес Софт продемонстрировал сервисы на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса: прогнозирования спроса, модели для оптимизации логистики и грузоперевозок, а также сервис для визуального контроля качества продукции на производстве.

Отдельного внимания владельце бизнеса заслужила CRM-платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая называется SberCRM. СберАналитика на главном промышенном форуме страны также презентовала шесть флагманских продуктов: панели «Туризм», «Геоаналитика», «Потенциал отрасли B2B», «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости», «Онлайн-опросы» и «МЭР».

быстрый и выгодный лизинг от Сбера и отраслевые решения для бизнесабыстрый и выгодный лизинг от Сбера и отраслевые решения для бизнеса
быстрый и выгодный лизинг от Сбера и отраслевые решения для бизнесабыстрый и выгодный лизинг от Сбера и отраслевые решения для бизнеса
быстрый и выгодный лизинг от Сбера и отраслевые решения для бизнеса
Фото: mkset.ru

На Иннопроме представили также сервис по реализации залогового имущества банков PORTAL DA. Это сайт, который объединяет все имущество на торгах в одном месте, причем по всей территории Российской Федерации и включает в себя любые типы активов. На портале доступна прямая сделка или же торги.

если искать залоговое имущество, то все и сразуесли искать залоговое имущество, то все и сразу
если искать залоговое имущество, то все и сразу
Фото: mkset.ru

Несмотря на огромное количество продуктов и сервисов Сбер создал и «кузницу кадров», проекты в сфере образования — Edutoria и «Школа 21», которые дают бесплатный «билет в IT», но лишь тем, кто пройдет многоуровневое тестирование. Попробовать свои силы в сфере информационных технологий может каждый достигший совершеннолетия. На успех поступления не влияют результаты ЕГЭ, опыт работы и наличие диплома. Если в ходе «кастинга» ученик показывает достойные результаты, то он получит новую профессию, на сегодняшний день выпускники «Школы 21» проходят стажировки и трудоустраиваются в лучшие IT-компании страны.

образовательные программы и IT-школа от Сбераобразовательные программы и IT-школа от Сбера
образовательные программы и IT-школа от Сбераобразовательные программы и IT-школа от Сбера
образовательные программы и IT-школа от Сбера
Фото: mkset.ru

Что касается медицины, то и в этой сфере Сбер представил уникальный продукт «Цифровой ФАП», буквально фельдшерско-акушерский пункт в чемодане. Это аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта. На сегодняшний день «Цифровой ФАП» используют в 33 регионах РФ, по результатам работы данной системы нагрузка на поликлиническое звено снизилась на 50%.

здоровье в "чемодане"здоровье в "чемодане"
здоровье в "чемодане"
Фото: mkset.ru

Диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам искусственного интеллекта в себе содержит медицинские приборы интегрированные с рабочим местом врача, а данные с приборов автоматически заносятся в электронную карту пациента. С таким «черным чемонданчиком» можно получить результаты исследований в режиме реального времени, провести обследование маломобильных пациентов на дому, плановые и экстренные телеконсультации со специалистами.

Также Сбер дает возможность дистанционно осуществлять мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такие как диабет и гипертония, что уже показало хорошие результаты в том числе и по снижению смертности от таких заболеваний как инфаркт и ряд других.

следить за здоровьем с цифровизацией проще и эффективнееследить за здоровьем с цифровизацией проще и эффективнее
следить за здоровьем с цифровизацией проще и эффективнее
Фото: mkset.ru

IT, торги и нейросети, а также любые другие бизнес-отрасли имеют определенные риски и нуждаются в защите. Тоже самое касается и частной жизни и здоровья человека. У Сбера есть сервис Сбер Страхование, который поможет грамотно и выгодно застраховать ценное как бизнесу, так и частным клиентам. На Иннопроме специалист на стенде Сбера рассказывал о страховании именно для корпоративных клиентов, однако и частные лица в этом продукте смогут найти то, что им нужно. На Иннопроме Сбер представил геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360», который поможет рассчитать риски бизнеса.

просчитать риски стало прощепросчитать риски стало проще
просчитать риски стало проще
Фото: mkset.ru

Все это разнообразие продуктов и сервисов размещалось по периметру стенда Сбера, а внутри него располагалась мягкая зона, где гости стенда могли пообщаться со специалистами и между собой, а также получить ответы на вопросы, которые заинтересовали их в том или ином корнере стенда. Разумеется на Иннопроме был подписан и ряд важных соглашений с крупнейшими игроками рынка, как государственными, так и частными предприятиями. И все они доверяют совместное будущее проектов именно Сберу.

#Ирина Деревянчук#Общество
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