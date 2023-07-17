Промышленные масштабы инноваций для жизни: что Сбер представил на Иннопроме

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Стенд Сбера на международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге в 2023 году однозначно удивил всех, ведь сервисы и новые продукты применимы и в большом бизнесе и в частной жизни. Пройти мимо было нельзя, при входе в один из залов гостей выставки встречал яркий и светлый стенд Сбера, по периметру окруженный стойками, где узкие специалисты рассказывали о «своем» сервисе, а также демонстрировали как работают новинки.
Если поставить перед собой задачу одним словом описать стенд Сбера, то лучшим вариантом будет термин «цифровизация», именно она в предлагаемых продуктах готова совершенствовать работу не только бизнеса, как большого, так и малого, но и улучшать обычную жизнь людей.
У Сбера, к слову, есть своя, она называется Kandinsky и в режиме онлайн создает шедевры. Их на Иннопроме реализовывали именно так, а участие в создании могли все желающие. Нейросеть получала запросы от пользователя и выдавала результат, а если он особенно впечатлял автора, то его можно было прямо на месте распечатать и сохранить на память.
Был на стенде Ббера и другой корнер, где технологии искусственного интеллекта были представлены именно для бизнеса. Компания-партнер SberDevices представила на Иннопроме технологические сервисы, созданные на основе искусственного интеллекта речевых технологий, нейросетей, генеративных моделей и машинного обучения. Среди них платформа для синтеза и распознавания речи SaluteSpeech, сервис видеоконференций SberJazz и платформа для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентом SaluteBot.
Коммуникации с клиентами, как действующими, так и с потенциальными, благодаря таким инновационным продуктам вышли на принципиально новой уровень и при общении могут даже считывать эмоции человеческого голоса. А это значит выстраивать деловые отношения с клиентом даже эффективнее, чем это может сделать рядовой менеджер.
Но промышленности, которой собственно и посвящен Иннопром на стенде все же уделялось особое внимание, так СберЛизинг представил клиентам самые востребованные виды оборудования в лизинг. Корнер Сбер Бизнес Софт продемонстрировал сервисы на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса: прогнозирования спроса, модели для оптимизации логистики и грузоперевозок, а также сервис для визуального контроля качества продукции на производстве.
Отдельного внимания владельце бизнеса заслужила CRM-платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая называется SberCRM. СберАналитика на главном промышенном форуме страны также презентовала шесть флагманских продуктов: панели «Туризм», «Геоаналитика», «Потенциал отрасли B2B», «Аналитика жилой и коммерческой недвижимости», «Онлайн-опросы» и «МЭР».
На Иннопроме представили также сервис по реализации залогового имущества банков PORTAL DA. Это сайт, который объединяет все имущество на торгах в одном месте, причем по всей территории Российской Федерации и включает в себя любые типы активов. На портале доступна прямая сделка или же торги.
Несмотря на огромное количество продуктов и сервисов Сбер создал и «кузницу кадров», проекты в сфере образования — Edutoria и «Школа 21», которые дают бесплатный «билет в IT», но лишь тем, кто пройдет многоуровневое тестирование. Попробовать свои силы в сфере информационных технологий может каждый достигший совершеннолетия. На успех поступления не влияют результаты ЕГЭ, опыт работы и наличие диплома. Если в ходе «кастинга» ученик показывает достойные результаты, то он получит новую профессию, на сегодняшний день выпускники «Школы 21» проходят стажировки и трудоустраиваются в лучшие IT-компании страны.
Что касается медицины, то и в этой сфере Сбер представил уникальный продукт «Цифровой ФАП», буквально фельдшерско-акушерский пункт в чемодане. Это аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики с подключением к интернету и сервисам на базе искусственного интеллекта. На сегодняшний день «Цифровой ФАП» используют в 33 регионах РФ, по результатам работы данной системы нагрузка на поликлиническое звено снизилась на 50%.
Диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам искусственного интеллекта в себе содержит медицинские приборы интегрированные с рабочим местом врача, а данные с приборов автоматически заносятся в электронную карту пациента. С таким «черным чемонданчиком» можно получить результаты исследований в режиме реального времени, провести обследование маломобильных пациентов на дому, плановые и экстренные телеконсультации со специалистами.
Также Сбер дает возможность дистанционно осуществлять мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такие как диабет и гипертония, что уже показало хорошие результаты в том числе и по снижению смертности от таких заболеваний как инфаркт и ряд других.
IT, торги и нейросети, а также любые другие бизнес-отрасли имеют определенные риски и нуждаются в защите. Тоже самое касается и частной жизни и здоровья человека. У Сбера есть сервис Сбер Страхование, который поможет грамотно и выгодно застраховать ценное как бизнесу, так и частным клиентам. На Иннопроме специалист на стенде Сбера рассказывал о страховании именно для корпоративных клиентов, однако и частные лица в этом продукте смогут найти то, что им нужно. На Иннопроме Сбер представил геймифицированный калькулятор по продукту «Защита 360», который поможет рассчитать риски бизнеса.
Все это разнообразие продуктов и сервисов размещалось по периметру стенда Сбера, а внутри него располагалась мягкая зона, где гости стенда могли пообщаться со специалистами и между собой, а также получить ответы на вопросы, которые заинтересовали их в том или ином корнере стенда. Разумеется на Иннопроме был подписан и ряд важных соглашений с крупнейшими игроками рынка, как государственными, так и частными предприятиями. И все они доверяют совместное будущее проектов именно Сберу.